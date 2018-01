Mario Barletta recibió al rafaelino Mayer

Mario Barletta está en Buenos Aires para reunirse con el Canciller Jorge Faurié y coordinar su llegada a la embajada de Uruguay. El lunes pasado fue el último día de Barletta, ex diputado nacional por Cambiemos y ex presidente de la UCR nacional, en Santa Fe antes de asumir formalmente su rol como Embajador argentino en el vecino país, ocasión en que recibió a Bryan Mayer en la ciudad capital de nuestra provincia.Es que la pasada semana, mediante el Boletín Oficial, se informó que Barletta fue designado en el cargo que quedó vacante luego de que Guillermo Montenegro renunciara al puesto para competir en las últimas elecciones legislativas de nuestro país, durante el 2017.El primer día de esta semana también sirvió para recibir a Mayer, integrante de Cambiemos en nuestra ciudad y secretario legislativo de la concejal Marta Pascual, teniendo lugar un distendido encuentro entre ambos, quienes mantienen una cálida relación desde hace tiempo."Despidiendo a #MarioBarletta, nuevo Embajador argentino en Uruguay, en sus últimos días en Argentina antes de asumir. El placer de siempre, ahora con la alegría de la nueva labor! en Santa Fe", escribió anteayer Mayer en su muro de facebook.Barletta (ex rector de la Universidad Nacional del Litoral) anticipó en la ocasión que se está trabajando en una agenda para conocer en profundidad e impulsar los vínculos industriales y comerciales entre Uruguay y nuestra región.