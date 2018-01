Cardona y Barrios, en líos

Los mediocampistas colombianos de Boca, Edwin Cardona y Wilmar Barrios, debieron ayer salir a desmentir las acusaciones de dos mujeres que a través de las redes sociales denunciaron supuestas amenazas durante un encuentro en un departamento en el barrio de Puerto Madero. El rumor sobre un hecho con tintes policiales comenzó a propagarse por Twitter, y el propio presidente de Boca, Daniel Angelici, adelantó que iba a "hablar, para saber qué pasó". Por lo pronto, ambos futbolistas fueron incluidos en la nómina de convocados por el entrenador Guillermo Barros Schelotto para el amistoso de este miércoles, en Mar del Plata, frente a Aldosivi.Las mujeres, cuyas identidades no se suministraron, habrían dicho que los jugadores las amenazaron y hasta las corrieron con armas blancas, pero sin embargo hasta este martes por la tarde no habían radicado ninguna denuncia policial o judicial. El mediocampista Edwin Cardona salió a desmentir que hubiera sucedido algo por el estilo y agregó que "todo lo que se está hablando es mentira". "Estoy muy dolido por todo lo que se está diciendo y es muy extraño todo lo que salió. Nunca en mi vida tomé un cuchillo y las mujeres son algo sagrado para mí, jamás haría algo así", declaró el jugador colombiano en el programa radial De Una Con Niembro. El jugador de la Selección de Colombia comentó que estaban cortándose el pelo "con el peluquero de toda la vida", por lo que el estilista "puede atestiguar que no pasó nada". "Quiero llegar al fondo de todo esto. En mi vida vi a esas señoritas, no las conocía. El peluquero sí, pero nosotros con Wilmar no tuvimos nada que ver. Es una falta de respeto que manchen nuestro nombre de esta manera", explicó. A su vez, su compatriota Wilmar Barrios expresó que "más allá de los que se dice", están "tranquilos porque nada es cierto". "Estamos tratando de llegar al fondo de esta situación. Nos duele a nosotros y a nuestra familia, porque es bastante incómodo para nuestro entorno", puntualizó. Incluso el mediocampista de 24 años fue más allá y comentó que "puede que sea una extorsión; cuando vas a hacer una demanda, vas con las pruebas contundentes y te asegurás tener con qué responder, no vas a venir a demandar, diciendo 'él me violó', porque sí. Por eso queremos llegar al fondo de la cuestión", finalizó en ESPN FC.Boca buscará reponerse del traspié que sufrió en el inicio del verano ante Godoy Cruz, y mañana enfrentará a Aldosivi de Mar del Plata en un partido amistoso. El partido se disputará en el estadio "José María Minella", desde las 22:10 horas, con el arbitraje de Fernando Echenique y televisación de Fox Sports. Para este partido el "mellizo" Guillermo apostará a sus titulares, entre ellos Carlos Tevez y Ramón "Wanchope" Abila, dos de las recientes incorporaciones. Tras caer 3-2 frente a Godoy Cruz en Mendoza, en donde jugaron mayoría de suplentes y las flamantes incorporaciones Julio Buffarini y Emanuel Mas, el DT auriazul apostará por lo mejor que tiene.Talleres y Belgrano revivirán esta noche un nuevo clásico cordobés cuando se enfrenten en el estadio "Mario Alberto Kempes", que se prevé estará colmado, en un encuentro amistoso. El partido comenzará a las 21:00 en el estadio mundialista ubicado en el barrio Chateau Carreras, con el arbitraje de Germán Delfino y televisado por Fox Sports Premium. El clásico será un buen parámetro para los entrenadores de ambos equipos para saber en qué momento de la preparación están dentro de la pretemporada de cara al objetivo del comienzo de la Superliga.