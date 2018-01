Espera lesionado si entra

El jueves a las 20, por NBA TV, se conocerá el quinteto titular de cada conferencia (el jueves 25 se sabrán los suplentes de cada equipo) para el All-Star Game y el argentino Emanuel Ginóbili tiene chances concretas de participar, al figurar en la quinta colocación dentro de los Guards del Oeste, en el último resultado publicado por la organización (por votación ingresan los dos primeros).No obstante, el lunes -justo el día en el que cerró la votación- el bahiense sufrió una contusión en el muslo derecho y abandonó el duelo que los Spurs perdieron ante los Hawks por 102 a 99.El bahiense apenas pudo estar en cancha cuatro minutos, antes de sufrir un golpe en un bloqueo con su ex compañero Dewayne Dedmon.Ahora también conocido como #Elpibede40 o Grandpa Juice (el jugo del abuelo, por no conocer lo que es el paso del tiempo), Manu promedia 20.5 minutos por juego, 9.1 puntos, 2.2 rebotes, 2.4 asistencias, 0.7 robos y 0.3 bloqueos. Su actualidad y los récords que viene rompiendo noche tras noche lo colocan como un firme candidato para el gran evento que se disputará el 18 de febrero en Los Ángeles.En las redes sociales, especialmente en Twitter, el escolta recibió un enorme apoyo de parte de otros deportistas argentinos. Además de Lionel Messi, Paulo Dybala, Sergio 'Kun' Agüero, Nicolás Otamendi, Juan Pablo Sorín y David Trezeguet e incluso varios clubes se sumaron a la campaña.Mientras se aguarda por los estudios realizados a Ginóbili que determinarán si hay una lesión o se trató solo de un golpe, la preocupación en San Antonio va en aumento, ya que la temporada no arrancó del todo bien en materia de lesiones. Tony Parker y Kawhi Leonard están ausentes por sendas lesiones.