Hackers robaron $6.000 de una usuaria desprevenida

Una mujer llamada Elena Paoloni de Buenos Aires, entró al home banking de su cuenta bancaria y descubrió que le habían robado 6.000 pesos. Fueron 12 extracciones de $ 500 en distintos cajeros automáticos de la Provincia, no tratándose de un caso de clonación de tarjeta.El robo fue a través de una "billetera virtual" a su nombre, que ella nunca pidió ni quiso tener.Elena, con más de 13 mil seguidores en Twitter, contó que para poder vincular la cuenta de la "billetera virtual" Todo Pago, a una cuenta de banco sólo se necesita la tarjeta de débito, o una foto de una tarjeta de débito.Ni siquiera es necesario sacarle una foto al DNI, ya que en el recibo que se queda el local hay que escribirlo debajo de la firma. Con esos dos datos y un mail falso, la cuenta de Todo Pago está lista. El sistema sólo necesita validar la tarjeta y que se active la cuenta desde un mail cualquiera. A ella le crearon uno en Gmail, publicó Clarín.Así fue como, sin la verificación desde Todo Pago ni del banco Galicia de que la titular es quien quería vincular esa cuenta con su dinero, los delincuentes abrieron la app, generaron el PIN y comenzaron a hacer las extracciones de a $ 500 en dos cajeros de Lanús."Me podrían haber sacado muchísima más plata -dijo Elena-. Además de que, como freelancer monotributista, me sacás seis lucas es como matarme", tuiteó la mujer, que perdió buena parte de sus ingresos, pero nunca el humor. ​"No dejen sus tarjetas de débito solas nunca", aconsejó.Pese a esa "medida física", la viralización del robo que padeció cuando ni siquiera tuvo la intención de hacerse una billetera electrónica fue que la propia Todo Pago no sólo le contestó en Twitter, admitiendo que habían detectado su problema como "caso específico", sino que logró que le devolvieran la cuenta y hasta consiguió que la empresa le dijera que van a corregir la falla con los bancos.