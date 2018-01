Bovaglio, tras los primeros minutos de fútbol de Atlético

Atlético de Rafaela continúa con su pretemporada y luego del descanso del domingo, tras cerrar una semana intensa con fútbol, los primeros minutos del año, el plantel retornó en la mañana de ayer a los trabajos en el predio del Polideportivo del Autódromo, a la espera de los primeros amistosos de verano. Mañana estará visitando, por la tarde, a Patronato de Paraná en el estadio Grella, mientras que el sábado, también en horario matutino, se presentará en Rosario, en el predio de Bella Vista, ante Newell’s.

El entrenador de la “Crema”, Lucas Bovaglio, dejó sus sensaciones tras el paso de la parte más intensa de la pretemporada, los primeros minutos de fútbol en este 2018 del pasado sábado, del equipo, los amistosos y refuerzos



- ¿Qué balance se hace tras el paso de la parte más dura de la preparación?



- En líneas generales fue buena, con la lamentable lesión de Baroni. Uno siempre quiere en esta etapa no tener ninguna baja pero como les decía a los chicos, nosotros pretendemos jugar a una intensidad muy alta y para jugar de esa manera hay que entrenarse a esa intensidad y a veces te pasa factura y fue lamentablemente la lesión de Baroni. La predisposición y convivencia fue excelente, quedamos muy conformes, el sábado que fue el cierre de la semana y la práctica de fútbol les pedí que en esos 45 minutos que íbamos a hacer sea a la mayor intensidad posible que ellos me podían dar pero sabiendo que a lo mejor no iba a salir una buena práctica en ese aspecto pero sin embargo tuvo mucho vértigo, muchísimas ganas y nos dejó muy conformes.

Todavía cada uno no puede dar el máximo porque sienten la fatiga de la semana pero así y todo hicieron un esfuerzo muy bueno.



- Los que habían cerrado el 2017 con lesiones ya están a disposición y eso es bueno. ¿Cómo los observaste?



- Vienen bien, están trabajando a la par y haciendo todos los ejercicios, más allá que la semana pasada tuvimos algún jugador que se tuvo que bajar de algún que otro entrenamiento o acusó algún dolor particular, puntualmente, los que venían con molestias el semestre pasado ahora están trabajando bien.



- El sábado presentaste dos equipos, muy diferentes al Atlético que terminó puntero e hilvanando tres victorias al hilo…



- Sí, busqué que sumen minutos de fútbol. Les dije que los iba a mezclar y que no hicieran especulaciones según las formaciones porque lo que menos buscábamos era el equipo para jugar en Madryn (domingo 4 de febrero), queríamos que sumen 45 minutos de fútbol de la mejor calidad posible, que no se golpeen, que no haya ninguna lesión, había un jugador que tenía una molestia, quería jugar y no hizo fútbol (Mauro Marconato). Buscábamos que la práctica les sirva a ellos para irse con una sensación agradable a disfrutar de su familia el fin de semana.



- ¿Y para el miércoles se va a mantener la misma idea?



- Vamos ir haciendo algunas pruebas para ver cómo están algunos muchachos, obviamente que no va a ser el equipo que juegue con Madryn el que juegue con Patronato porque vamos a probar el miércoles, el sábado y posiblemente la semana también. Estamos en la búsqueda del equipo, viendo como están algunos muchachos, como se entienden con sus compañeros y sí o sí de la última fecha al debut en Madryn va a haber una modificación obligada que es por la ausencia de Baroni.



- ¿Cómo tomas el tema de que llegue o no algún refuerzo?



- No me quita el sueño que no haya llegado algún refuerzo, lo hemos dicho desde que terminó el campeonato, en líneas generales estamos bien y no vamos a incorporar por incorporar, solamente si aparece alguien que sea distinto a lo que tenemos en el plantel. Lo dije públicamente y se los dije a los jugadores, pero eso no quita que pueda llegar uno o dos jugadores, ofrecimientos hay todos los días, a la dirigencia y a mí, hay nombres que seducen y otros que no, después se verá si será esta semana o la otro si ese o esos jugadores se pueden sumar.



- ¿Lo de Rodrigo Depetris en qué situación se encuentra?



- Lo seguimos evaluando. Cuando dijimos que no estábamos apurados por incorporar es porque realmente no lo estábamos; se que “Roli” está entrenando y es uno de los nombres que manejamos.



- ¿Por qué no se cierra? ¿Alguna traba para salir de Tigre?



- No sé lo que pasó con su representante y la dirigencia de Tigre, desconozco, es un tema que yo no me involucro. A mí lo que me interesa es lo que me puede dar el jugador dentro de la cancha, en el vestuario, desde ese lado, es un jugador formado en la ciudad y lo conocemos todos.