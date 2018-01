Fue escrachado el yerno de Fascendini en Esperanza

El fin de semana anterior a través del uso de las diversas redes sociales, en la vecina ciudad de Esperanza realizaron un escrache contra el licenciado Mauricio Weibel, quien es yerno del vicegobernador Carlos Fascendini e integra el directorio de la Empresa Provincial de la Energía.

Tal situación se dio como consecuencia del apagón que sufrió Esperanza durante varias horas el viernes por la noche, justo en el momento en que Weibel estaba celebrando una fiesta por su cumpleaños y la inauguración de su nueva vivienda, la cual fue iluminada con generadores de energía eléctrica.

La reacción de los esperancinos se comprende, pues mientras ellos estaban a oscuras el director de la EPE estaba de fiesta y a plena luz con el aporte de generadores de electricidad.

Según circuló en las redes, no se trató de una fiesta cualquiera, sino de muy alto vuelo, contando con la presentación del cantante Mario Pereyra y su grupo, entre una de las atracciones.

Los vecinos de Esperanza, que subieron a las redes la proclama del escrache, solicitando la renuncia de Weibel al directorio de la EPE, dejaron constancia que el mencionado tiene un sueldo de 150.000 pesos mensuales cuando no sabe siquiera distinguir un enchufe (sic).

Un caso más de los numerosos parientes de los gobernantes que integran la administración pública de la provincia, que en este caso pega directamente en el vicegobernador Fascendini, de extracción radical, sumado al acuerdo con el socialismo y férreo defensor del mismo, desde hace varios años. Se recuerda que poco tiempo atrás, luego de la derrota del 22 de octubre, había reclamado que todos los radicales que integran el gobierno y estaban en desacuerdo con su conducción debían renunciar de inmediato, por lo cual fue categóricamente desautorizado por el gobernador Miguel Lifschitz, quien escuetamente le respondió que "las decisiones las tomaba él".

Lo cierto es que este episodio ocurrido en Esperanza le abre un frente más al gobierno socialista, entre los muchos que se van sumando. Hasta el momento no hubo ninguna declaración oficial en tal sentido.