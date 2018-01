Omar Perotti quiere gobernar con "un proyecto santafesino"

ROSARIO, 16 (NA). - El senador justicialista Omar Perotti manifestó su intención de "gobernar" su provincia "con un proyecto santafesino"."Quiero gobernar la provincia, y voy a poner toda la energía en la construcción de un proyecto santafesino. Estoy definido: voy a trabajar en la construcción de ese proyecto. Hay expectativas positivas importantes para la construcción de algo novedoso", afirmó Perotti.En declaraciones al diario La Capital, el legislador dijo que sobre la gestión de Mauricio Macri "lo que era preocupación se mantiene" porque "cuando lo financiero está por encima de lo productivo jamás serán buenas las señales"."En particular, esto se refleja en la provincia de Santa Fe. No ha cesado la inflación, no bajó, y la tasa de interés puso muy lejos de ser viable la actividad productiva. Lo financiero desdibujó cualquier posibilidad de invertir. El déficit comercial es de 9.000 millones, así no hay generación de divisas genuinas que permitan sobrellevar ningún endeudamiento. No hubo ningún tipo de inversión productiva. Eso generó desaliento", subrayó.Perotti vaticinó que "se vienen meses duros" porque "los procedimientos de crisis en muchas empresas se están venciendo" y "no se notan raíces de un mercado interno que pueda volver a tener fuerza"."El gobierno tiene que estar muy atento, con la mirada en el tema social y en los sectores productivos, que son los que sostuvieron el empleo. El grueso del empleo está calzado en las pymes, los santafesinos lo sabemos muy bien", dijo.El senador aseguró que buscará representar "un proyecto santafesino que muestre alternativas a la Nación de cómo cambiar algunas cosas" y agregó que "es necesario orientar a los sectores productivos, industrial, agropecuario, de servicios, para que generen actividad económica"."Hay un reclamo del santafesino, que siente que su provincia tiene que tener protagonismo diferente", concluyó el legislador rafaelino.