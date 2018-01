Quedó presa la pareja de la mujer que saltó al vacío

El viernes último este Diario informaba que una joven de 24 años, residente en la capital provincial, se arrojó al vacío con su hijo en brazos tratando de escapar de la violencia de su pareja: "Ella gritaba me mata, me mata, y de no haberse tirado desde el techo, yo creo que la hubiera matado", afirmó la testigo y abogada Marisol Cogliano a radio LT10.En la víspera hubo novedades en torno a este espeluznante suceso, ya que el agresor, un hombre de 24 años cuyas iniciales son RJP, quedó preso con prisión preventiva en el caso de violencia de género que investiga el fiscal Marcelo Fontana.La jueza de IPP Sandra Valenti, ordenó la prisión preventiva de RJP, quien ya estaba imputado como autor de los delitos de "lesiones leves dolosas doblemente calificadas (por la relación de pareja y convivencia preexistente, y por darse en el contexto de violencia de género); coacción y privación ilegítima de la libertad". Todos los delitos fueron atribuidos en concurso real entre sí.Los hechos que investiga el fiscal Fontana ocurrieron el pasado miércoles en una vivienda ubicada en inmediaciones de calle Gobernador Freyre al 5.100 de la ciudad de Santa Fe.“Los ilícitos cometidos ese día comenzaron alrededor de las 9:00 en el interior de la casa, cuando el imputado amenazó de muerte a la mujer. Le dijo que si en una hora no le daba dinero, le quitaría la vida con un disparo de arma de fuego y también mataría a los hijos de ambos”, relató el fiscal.“Atemorizada por lo ocurrido, la mujer le pidió salir de la casa para buscar el dinero. Sin embargo, el imputado le impidió retirarse del domicilio y la privó de la libertad, mientras realizaba una llamada desde su teléfono celular para pedir que le llevaran un arma de fuego”, continuó Fontana.“La mujer comenzó a gritar para pedir auxilio, ante lo cual, el imputado la agredió físicamente con un caño de metal de 40 centímetros de largo. La golpeó en la cabeza y en el brazo izquierdo”, agregó.El fiscal informó que “la mujer tuvo miedo, razón por la cual se subió junto a sus hijos al techo de la casa, y desde allí saltó con su bebé en brazos a unos pastos que hay en la vereda. Una vez que ya estuvo fuera de la vivienda, comenzó a gritar y a pedir ayuda para poder bajar al otro hijo que había quedado en el techo”.“Con ayuda de los vecinos, la mujer pudo avisar a la policía lo que había ocurrido y cuando el imputado salió de la casa fue aprehendido en la vía pública”, concluyó Fontana.