Elegí vivir saludable: hoy Diabetes

* medicación*Plan de alimentación* Actividad física* Educación diabetológica*AutomonitoreoHervir las pastas y los cereales " al dente" y tratar de comerlos juntos con vegetales o con las carnes o con alguna preparación realizada con estos.Evitar las preparaciones donde los vegetales estén muy procesados (ejemplo puré, budines).Consumir panes y galletitas integrales o con salvado en las distintas comidas del día.Incorporar 2-3 porciones de hortalizas al día, tratando de que al menos una sea en forma cruda y 2 frutas diarias, preferentemente crudas, enteras, con cáscaras y hollejos de ser posible, no muy maduras.Consumir si se desea salvado de trigo y de avena incluido en distintas preparaciones (por ejemplo sopas, rellenos de tartas o budines, mezclado con ensaladas).Preparar comidas habituales con cereales integrales y sus derivados (ejemplo pizza).Evitar el consumo frecuente de alimentos con "azúcar" agregada (tortas, masitas dulces, gaseosas, jugos, dulces, mermeladas, caramelos, etc.).Es la disminución del nivel de azúcar en sangre.* Sudor frío*Dificultad para hablar*Visión borrosa*Flojedad de piernas*Latidos rápidos del corazón* Confusión* Dolor de cabeza* Desmayo o sonmolencia* TemblorAnte estos síntomas, la hipoglucemia debe equilibrarse rápidamente, porque sino la persona puede desmayarse o incluso entrar en estado de coma.Para facilitar la recuperación de una hipoglucemia es importante tener a mano:jugos de frutas con azúcar, gaseosas comunes (no light ni zero), un vaso de agua con dos cucharadas soperas de azúcar, caramelos con azúcar, miel.* Si la persona no mejora los síntomas a los 15 minutos repetir la ingesta, y si no mejora luego de esta llamar a un profesional.Tener en cuenta de no administrar alimentos si la persona está inconsciente. En este caso llamar rápidamente a un profesional.La diabetes es una enfermedad metabólica producida por el aumento de glucosa (azúcar en sangre).* Polifagia aumento del apetitoPolidipsia (sed) necesidad de beber aguaPoliuria aumento de la excreción de orinaPérdida de pesoRealice una dieta adecuada, indicada por su médico y nutricionista.*Realice diariamente 30 minutos de actividad física*Tome su medicación correspondiente* Controle sus niveles de glucosa diariamente*Mantenga sus pies sanos*Cepíllese los dientes y use hilo dental diariamente.* Controle su presión arterial y colesterol.* No fumeEn los dientes y encías se adhiere una película pegajosa llamada placa bacteriana que contiene gran cantidad de bacterias.Los niveles altos de glucosa en la sangre favorecen el aumento de las bacterias que producen un ácido que descalcifica el esmalte e inflama las encías.1) Aumento de caries en un período breve2) Encías que sangran3) Dientes flojos y sensibles4) Mal aliento (halitosis)5) Pérdidas prematuras de las piezas dentalesSi usa prótesis dentales mantenerlas en perfectas condiciones de higiene y adaptabilidad.Control odontológico periódico cada tres meses.Recordar que antes de cada intervención odontológica deben indicarse los controles médicos correspondientes.