San Lorenzo enfrenta a Huracán en Mar del Plata

BUENOS AIRES, 16 (NA). - San Lorenzo, con un equipo alternativo, y Huracán, con su mejor versión, se enfrentarán hoy en una nueva edición del clásico del Sur porteño, válida por el Torneo de Verano, en Mar del Plata.

El encuentro se disputará a partir de las 22:10 en el estadio "José María Minella" de la Ciudad Feliz, con público de ambas parcialidades, arbitraje de Patricio Loustau y televisación de Fox Sports.

Pese a la importancia que suele tener este partido para los hinchas y los jugadores, el entrenador del "Ciclón" Claudio "Pampa" Biaggio decidió mantener su diagrama de pretemporada y colocará un equipo alternativo.

Al igual que ocurrió en su debut estival frente a Defensa y Justicia (victoria por 3-1 en Mar del Plata), Biaggio guardará a su conjunto titular, porque quiere darle descanso después de haber vencido a Argentinos Juniors en el Nuevo Gasómetro por 2 a 1.

Biaggio no quiere que haya lesiones por sobrecarga de cara al reinicio de la Superliga (enfrentará a Talleres de Córdoba y después al líder Boca) y el debut en la Copa Sudamericana (enfrentará a San Pablo).

Respecto del once que superó al "Halcón" de Varela, habrá dos cambios: atajará Sebastián Torrico y el juvenil Elías Pereyra será el lateral por izquierda ante la baja de Marcos Angeleri, quien no se recuperó del pelotazo en ese encuentro.

Del otro lado, el rafaelino Gustavo Alfaro pondrá lo mejor que tiene en la actualidad, pese a que un mix de jugadores titulares y suplentes tuvieron una buena actuación frente a Banfield, al que derrotaron por 1 a 0 en Mar del Plata.

En ese sentido, el entrenador del "Globo" dispondrá del debut del delantero Ricardo Noir, que viene del fútbol chileno y es uno de los flamantes refuerzos.



Operativo. La Aprevide dispuso que 800 efectivos se encarguen del operativo de seguridad del clásico entre Huracán y San Lorenzo, que se disputará hoy en el estadio "José María Minella" de Mar del Plata, con público de ambos equipos.



¿Fede González al "Globo"? El ex delantero de Atlético de Rafaela, Tigre y Puebla de México, Federico González, es uno de los nombres que interesan a Gustavo Alfaro para reforzar a Huracán. González también sonó en la "Crema".





Las posibles formaciones:



San Lorenzo: Sebastián Torrico; Víctor Salazar, Fabricio Coloccini, Marcos Senesi, Elías Pereyra; Franco Moyano, Rubén Piris Da Motta, Alexis Castro; Leandro Romagnoli; Rubén Botta y Nicolás Reniero. DT: Claudio Biaggio.



Huracán: Marcos Díaz; Cristian Chimino, Hugo Nervo, Saúl Salcedo y Lucas Villalba; Adrián Calello y Mauro Bogado; Patricio Toranzo, Ignacio Pussetto, Ricardo Noir; Fernando Coniglio. DT: Gustavo Alfaro.