"Caballo" Suárez tuvo que retornar a la cárcel

BUENOS AIRES, 16 (NA). - La Cámara Federal porteña revocó ayer el arresto domiciliario de Omar "Caballo" Suárez, ex titular del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), por lo que fue nuevamente trasladado a la cárcel, esta vez al penal de Ezeiza.El sindicalista, investigado por extorsión a empresas navieras y manejo irregular de fondos en el SOMU, había sido beneficiado con la prisión domiciliaria por el juez federal Luis Rodríguez el 29 de diciembre pasado, último día hábil previo a la feria judicial, por los problemas de salud que padece.Pero el fiscal Gerardo Pollicita apeló el fallo e, incluso, luego otros dos jueces, Sebastián Ramos y Sergio Torres, impusieron una serie de condiciones a su prisión domiciliaria en la localidad bonaerense de Olivos, como una consigna permanente de Prefectura Naval y la prohibición de ingresar bebidas alcohólicas.Con un casco que cubría completamente su rostro, chaleco antibalas y protegido por escudos, el ex líder sindical fue trasladado en el marco de un importante operativo de seguridad a cargo del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y quedó alojado en el Hospital Penitenciario Central de Ezeiza."Hay un límite y el límite en este caso es la salud. Va a Ezeiza y esperemos que no ocurra una descompensación porque finalmente lo van a sobreseer porque quedó incapacitado para afrontar un juicio. Nosotros queremos ir a juicio", señaló el abogado defensor, Carlos Broitman, en la puerta de la casa, en la localidad bonaerense de Olivos.La Cámara evaluó que en el penal de Marcos Paz, donde cumplía prisión preventiva, Suárez recibía atención médica de las autoridades del establecimiento carcelario con el "objeto de alcanzar una mejor atención clínica y garantizar el seguimiento y control de su estado de salud".Por orden del juez federal de La Plata Ernesto Kreplak, se realizaron ayer catorce allanamientos en propiedades vinculadas a Marcelo Balcedo y su esposa Paola Fiege, ambos detenidos en Uruguay en el marco de una causa por presunto lavado de dinero que lleva adelante la justicia argentina.Los allanamientos tuvieron lugar en ocho viviendas de La Plata, dos en Cariló, una en el country Abril de Berazategui, otra en Dolores, un departamento de Puerto Madero y otra propiedad en la localidad bonaerense de Victoria.Mientras siguen los trámites para la extradición al país, Kreplak dispuso los procedimientos en propiedades que figuran a nombre de Balcedo y de su pareja, y en otras que también serían suyas, de acuerdo con la investigación.