Radicales adelantaron una agenda de temas importantes en Cambiemos

(Redacción LA OPINION). - A poco más de un mes de haber asumido, Leonardo Viotti y Alejandra Sagardoy se propusieron dar un balance de los primeros días como concejales. Y adelantaron que Cambiemos fijará postura respecto a algunos temas que se vienen postergando desde hace tiempo, como línea agronómica, lavacoches, tránsito, Unidad de Control y seguridad."Si bien en las semanas que hubo sesiones presentamos unos 8 o 9 proyectos (algunos ya salieron y otros esperarán hasta que se retomen las sesiones), venimos con una dinámica. Seguimos caminando los barrios. Era la promesa que hicimos y el desafío: seguir estando cerca del vecino y no estar tanto en la oficina", comentaron los dos."La recepción por parte de la gente es excelente, muy buena", dijo Leonardo Viotti y agregó: "los reclamos se mantienen sobre lo mismo: muchísimos tienen que ver con tránsito, otros con seguridad. Si bien pensábamos que, por la época del año nos íbamos a encontrar con más reclamos por el servicio del agua, en realidad nos encontramos con más problemas con las cloacas (sobre todo en la zona norte y en el área de Av. Aristóbulo del Valle). Quizás fue una ayuda que se haya ampliado la Planta de Osmosis Inversa en la zona norte". "También viene mucha gente al Concejo: algunos traen problemas puntuales, otros vienen con ideas y proyectos", completó.Tanto Sagardoy como Viotti ya presentaron algunas propuestas en relación al tránsito. Pero no se limitarán a ello, sino que seguirán proponiendo alternativas para mejorar la situación. "Estamos tratando de armar algo más grande", dijo Viotti y completó Sagardoy: "queremos un programa integral de tránsito, en donde trabajemos todos juntos: Control Público, los Jueces de Faltas, el Concejo, los privados y la Secretaría de Gobierno del Ejecutivo. Lo que venimos presentando hasta ahora son cuestiones puntuales: lomas de burro, señalizaciones, cordones amarillos. Pero no hacen a una solución a la problemática general". La radical amplió: "ya hablé con Gabriel Frattini, de la Dirección de Protección Vial y Ciudadana y no tiene problemas en sentarse a hablar con nosotros. Porque una cosa es lo que vemos nosotros desde acá y otra cosa es lo que ven ellos, estando todo el día en la calle. Esperemos ponernos de acuerdo entre todos".UCR EN CAMBIEMOSLos concejales cuentan con el apoyo de Germán Bottero, quien se alejó de la banca, pero no de la política: a tal punto, que el viernes pasado los visitó a ambos en el sexto piso. De esta forma, los radicales siguen marcando su identidad, más allá de pertenecer a Cambiemos, algo que en algún momento había generado algún ruido en el interbloque."Está todo charlado", dijo Viotti. Sagardoy completa: "nosotros aclaramos que nosotros estamos como radicales dentro de Cambiemos. Nosotros seguimos manteniendo nuestra identidad. Lo que presentamos como parte de prensa eran cuestiones que se nos habían presentado durante la campaña. Esto no implica entrar en conflicto con el PRO. Dentro de Cambiemos hay otros partidos, como Fe o la Coalición Cívica. Sino, no seríamos un frente"."Cari (Visintini) y Marta (Pascual) hicieron sus comunicaciones por separado la semana pasada. Lalo publica las reuniones que viene teniendo. Esto no quita que cada uno le dé su impronta a la concejalía".AGENDA COMPLEJA"Hay temas ejes que lo vamos a charlar en conjunto", adelantó Viotti y describió: "línea agronómica, lavacoches, tránsito, Unidad de Control y seguridad". "Nos vamos a dividir por temas", indicó Sagardoy. "Creo que fueron posturas políticas la de patear los temas para adelante. No podemos ahora no tomar estos temas. Desde Cambiemos tomamos la decisión de tocar estos temas a lo largo de este año", indicó Viotti.Con respecto a la Unidad de Control, adelantó que "se va a rediscutir. El PRO tenía una propuesta y nosotros otra a través de lo presentado por Germán Bottero, dentro del Frente Progresista. Creo que se puede dar la discusión de nuevo, unificar ideas y volverlo a presentar (NdR: perdió estado parlamentario) como proyecto único. La lógica es que salga, porque somos 6 o 7 concejales, si lo contamos a Lisandro".En relación al límite agronómico, no plantearon una postura determinada: "hay que abrir un proceso de discusión, llamar a todos los actores para que nos den su mirada y después tomar una decisión, para que no pase lo mismo que en Rosario con el glifosato". Ambos adelantaron que buscarán concretar la postergada reunión con el Instituto para el Desarrollo Sustentable, que debía haberse llevado a cabo hace casi un año.