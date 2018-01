La reforma laboral no tiene ningún futuro

BUENOS AIRES, 15 (NA). - El secretario general de la CGT Carlos Acuña sostuvo ayer que la reforma laboral impulsada por el Gobierno "no tiene ningún futuro" y argumentó que "no tiene ninguna ventaja ni tampoco equilibrio"."No hay reforma laboral que valga para nosotros", subrayó el dirigente sindical, quien consideró que la iniciativa "no tiene ningún futuro".Según su consideración, se trata de "una reforma que no tiene ninguna ventaja ni tampoco equilibrio".Al referirse particularmente a las negociaciones salariales y la posición del Gobierno respecto de que deben cerrar este año en torno a un 15%, en línea con la meta de inflación, Acuña evaluó: "Las paritarias son para que cada sector con cada sindicato, de acuerdo con las posibilidades, discutan los salarios".El gremialista alertó que "hay actividades en las que se están peleando los puestos para que no se quede sin trabajo la gente".El líder del Sindicato de Obreros de Estaciones de Servicio, GNC, Garages, Playas de Estacionamiento y Lavaderos de Autos resaltó que "el Gobierno no tiene que fijar el sueldo a nadie" y cuestionó: "Para eso, que establezca un decreto para determinar lo sueldos y ya está".En diálogo con Radio 10, apuntó que en el primer año de la administración de Mauricio Macri "se acordaron paritarias a partir del 30% y la inflación fue del 40%"."El sindicalismo dio claras muestras a este Gobierno de no tratar de perjudicar a nadie, pero tampoco perder el poder adquisitivo de los trabajadores", fustigó.Acuña consideró que el Ejecutivo "no puede decir que los gremios no lo acompañaron" e insistió: "Los trabajadores también lo acompañaron con parte de su plata que eso es consumo, que es mantener el negocio, el kiosco, el almacén de barrio"."Son puestos de trabajo informales con los que la gente sobrevivía", analizó el referente gremial.La semana pasada, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, se refirió a la reforma laboral que el oficialismo pretende sea tratada en las sesiones extraordinarias de febrero y aseguró que el Gobierno "respetará las conquistas" de los trabajadores.