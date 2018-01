Tal cual, siempre la inflación. Es que se trata del tema dominante en el gobierno, el mundo empresario, gremial y por supuesto en el común de la gente, que sufre las consecuencias en sus bolsillos. Queda visto que no se trata de una cuestión de buena voluntad o simples deseos, como parece tenerlos el gobierno, que hace anuncios y pronósticos que siempre quedan bastante lejos de la realidad, como fue el nivel inflacionario con el cual finalmente cerró 2017, elevándose a 24,8%, cerca de 8 punto por sobre la estimación oficial de 17%, que fue el tope de la misma, pues se debe recordar que en realidad se había expresado "entre 12 y 17 puntos".

Por esa razón, y ni falta hacía de este fallido, las nuevas metas oficiales de 15% que se fijaron en ese número luego de una apresurada ampliación, prácticamente quedaron demolidas al mismo momento de ser anunciadas. Nada es creíble hoy es materia inflacionario y lo único que resulta conducente es la realidad, es decir los hechos. Otra cosa no vale, por más pomposidad y rostros serios que se pongan al momento de los anuncios.

Diciembre cerró el año con un aporte de 3,1%, siendo la más elevada del período e igualando al mes de junio de 2016 que tenía la marca del segundo más alto dentro del tiempo que lleva el gobierno de Macri. El récord hasta ahora le corresponde al mes de mayo de 2016 cuando el índice de precios al consumidor creció un impactante 4,2%, ocasión en la cual -debe remarcarse- se reanudó la difusión de los datos por parte del INDEC en tal sentido.

Un factor determinante para que diciembre "explotara", por decirlo de una manera muy gráfica, fueron los aumentos de las tarifas de servicios públicos -luz y gas entre los principales-, aunque para girar en torno a la verdad, también debe decirse que tampoco se podía continuar con las tarifas bajísimas que hubo durante el gobierno kirchnerista, cuando se subsidiaba tanto a los que lo necesitaban como a quienes podían pagarlo, lo cual llevó a una desinversión tremenda y la muy fuerte posibilidad de provocar un colapso que dejara sin electricidad ni gas natural a toda la Argentina. Visto de esa manera, hoy se están pagando las cuentas de todo el despilfarro y pésima gestión del anterior gobierno, lo que no debe dejarse de lado en este tiempo de carencias y bolsillos raquíticos.

De acuerdo a los detalles difundidos en ocasión de darse a conocer este balance inflacionario del año pasado, los rubros que registraron los más altos incrementos fueron vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles con 17,8%, el transporte 3,2%, equipamiento y mantenimiento del hogar 2,9% y salud 2,4%. Mientras tanto, según se detalló, la inflación núcleo, es decir la que excluye a los precios regulados, fue de 1,7% a nivel nacional con un acumulado anual de 21,3%.

Más allá de los datos técnicos y todas las argumentaciones que se utilicen, muchas veces más destinadas a confundir que a aclarar, la inflación tuvo como central motorizador a los servicios públicos, donde parece haberse planteado la disyuntiva: sostenerlos de esta manera, pagando lo que corresponde y aún sin haber llegado al nivel necesario pues se vienen nuevos ajustes en abril venidero, o perder los servicios. Así, queda claro, no se podía seguir adelante. Aunque claro, lo que se plantea, es que dentro de este esfuerzo que le cota enfrentar a la gente, también debería ponerse a su lado, y con mayor energía y decisión, el propio Estado. Algunas medidas se han ido tomando, con reducción de gastos a la vista, pero deben todavía bajar muchísimo más, pues es bien sabido que mientras las cuentas públicas sigan teniendo este enorme déficit, será imposible reducir la inflación a los niveles de normalidad que hoy tiene el mundo, aunque no debe irse tan lejos para mirar ejemplos, apenas Bolivia, Uruguay, Brasil y Chile que están a nuestro alrededor.

El Noroeste argentino con 22,3% tuvo la inflación más baja del año pasado, cuando se toma por regiones, mientras que Cuyo con 25,5% registró la más elevada.