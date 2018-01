Manu y el furor para ser votado

La campaña de votos a Manu Ginóbili para el All Star Game de la NBA explota en las redes sociales. En estos últimos días, se han sumado a la causa personalidades gigantescas del deporte nacional, como el caso de Lionel Messi, Sergio Agüero o Juan Martín del Potro entre muchos otros. Sin embargo, y de forma curiosa, es su propio equipo el que parece haberse bajado de ese apoyo.

La cuenta de Twitter de los Spurs venía siendo la que más traccionaba para el bahiense, pero desde el 6 de enero pasado no han enviado ningún tuit que represente votos para el argentino. El último fue destacando el gran tercer cuarto que jugó esa noche Ginóbili ante los Suns, en un partido en el que finalizó con 21 puntos (en ese momento, la máxima de su temporada). Desde ese entonces, el apoyo para Manu desapareció.

En el interín, San Antonio se centró en la campaña para LaMarcus Aldridge (22 tuits) y en menor medida, para Kawhi Leonard, Tony Parker y Pau Gasol. ¿Cuáles pueden ser los motivos de esta decisión?

De acuerdo al sitio basquetplus.com se pueden conjeturar diferentes teorías: podría ser a pedido de Manu (¿la más probable?), que San Antonio no quiera que vaya para aprovechar esos días para su descanso, no querer opacar en votos a las actuales figuras del equipo o a pedido de la liga, considerando que la elección de Manu sería más por una campaña de votantes, que por lo hecho en cancha en comparación con otros perimetrales del Oeste.

De todas formas, Ginóbili sigue estando entre los más votados de su conferencia. El argentino figuraba quinto entre los externos del Oeste en el último recuento y puede haber subido aún más, teniendo en cuenta la aparición reciente de las figuras mencionadas. En poco tiempo se conocerán los resultados definitivos (la votación se cierra en la noche del lunes) y la posición final del eterno pibe de 40.



VICTORIA ANTE DENVER

Luego de sufrir un par de caídas como visitante, San Antonio volvió a su estadio y consiguió una victoria convincente ante los Nuggets, por un amplio 110-80 el sábado. Los Spurs dominaron de principio a fin.

Manu Ginóbili volvió a tener una actuación destacada para los texanos, dentro de un contexto colectivo altamente positivo. El bahiense finalizó la noche con 8 puntos, 2 rebotes, 1 asistencia, 2 faltas, 4-6 en dobles y 0-1 en triples en 17 minutos, incluyendo una tremenda volcada en el primer cuarto del duelo.