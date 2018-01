Liga Rafaelina: en Los Nogales se preparan para un gran 2018

La institución de barrio Los Nogales despidió un 2017 con buenos resultados deportivos y muchísimos proyectos institucionales para el año que comienza. Uno de ellos, que ya se puede observar tiene que ver con las instalaciones de las nuevas columnas de iluminación en su cancha principal.Ferrocarril del Estado, integrante de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol, hizo llegar a esta redacción un resumen de su última temporada, agradeciendo a todos sus socios el gran apoyo recibido “en un año difícil en lo económico y sumamente complicado en lo social. Nuestra institución no está ajena a estos avatares, pero con la ayuda de socios, padres, profesores, publicitantes, dirigentes y colaboradores, hemos podido transitar sin sobresaltos el año 2017, nuestro segundo año a cargo del club”, indica el parte firmado por su presidente, Flavio Barolo, y su secretario, Emiliano Debortoli.Luego indica: “Nos esforzamos para mantener el club saneado económicamente como en 2016, pero sin perder de vista el objetivo principal que es el compromiso social que tenemos con la sociedad de Rafaela; educando a los niños y adolescentes no solo en la técnica de un deporte sino en las buenas acciones de la vida, para que en el mañana sean personas de bien, trabajando por el club y la ciudad. Un reconocimiento a las distintas subcomisiones porque sin su colaboración resultaría imposible la actividad del club, especialmente para las divisiones Inferiores e Infantiles que fueron campeones Absolutos en Copa de Plata de LRF 2017; infantiles representándonos en distintos lugares del país no solo haciendo conocer nuestro club sino también siendo felicitado en cada lugar por el comportamiento de las delegaciones. También chicos de nuestra cantera de inferiores integraron el seleccionado de Liga Rafaelina, en diferentes torneos a niveles provinciales. Un apartado especial para las división Reserva y Primera que han resultado subcampeones, ambos, en el torneo Clausura. Resaltando que se jugó una final ante una convocatoria multitudinaria como ameritaba la situación.El apoyo constante de los auspiciantes que con el aporte de sus carteles o con el simple hecho de ayudar económicamente al club, hicieron más fácil el camino de esta C.D. en estos dos cortos pero intensos años. Hicieron que Ferro mantenga y crezca en niveles deportivos y en lo edilicio, en dos años muchas obras se han realizado, otras finalizando el año, pero debemos contarles con orgullo y la satisfacción que nos desborda de alegría, la obra que estamos realizando, las columnas de iluminación nuevas”.