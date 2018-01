Jóvenes, principales víctimas en los accidentes con motos

Los motociclistas y los jóvenes entre 18 y 29 años continuaron protagonizando la mayoría de los siniestros viales con víctimas fatales, durante el año pasado, en el territorio de la provincia. Estos aspectos, junto a la no utilización del casco, conforman algunos de los datos estadísticos más llamativos y preocupantes de los resultados preliminares del Observatorio de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, que fueron difundidos la semana anterior.

En el marco de una tendencia de disminución en relación a las víctimas fatales, que el año pasado sumaron inicialmente 430, frente a las 491 del período 2016, se advierten cifras que están siendo analizadas con más profundidad. "Si bien los números son favorables y están en baja, no debemos bajar los brazos y tenemos que seguir trabajando en tareas de concientización y prevención, junto a los municipios y las comunas en el control de las normativas de tránsito", admitió Mariano Bonino, director del Observatorio Vial de la Agencia Provincial de Seguridad Vial.

En esa dirección, apuntó que "de los 430 fallecidos preliminares de 2017, se nota un parámetro y es que la mayoría se trasladaba en ciclomotores o motos, y la gran mayoría no llevaba casco puesto". Cabe recordar, que en 2013 se llegó un pico de 732 muertos y que desde ese momento, merced a un trabajo de abordaje conjunto, interdisciplinar y con la colaboración de los datos del observatorio, se pudieron bajar las estadísticas de este tipo de accidentes fatales.

Sobre esto, Bonino se encargó de destacar que "en 2017 tenemos alrededor de 430 víctimas, y es posible que este número ascienda un poco cuando se termine el entrecruzamiento de datos a través de todas las agencias que lo llevan adelante".

En este último relevamiento, del que se presentaron los resultados preliminares, se confirmó que "las rutas 11, 33 y 34 son las zonas que exponen el mayor grado de siniestralidad vial en la provincia". Bonino enfatizó que "son rutas que siempre van a la cabeza" de estos números y este año la tendencia se repitió. "En 2017 tuvimos hechos trágicos en estas rutas que aumentaron la cantidad de fallecidos y obligan a seguir trabajando en prevenir estos sucesos", precisó."Sería bueno que estas rutas se transformen en autovías o autopistas para poder bajar la siniestralidad en esas carreteras tan transitadas", sostuvo el director del observatorio.

Del informe trascendió también que "la mitad de los episodios con fallecidos ocurridos durante el año 2017 tuvieron lugar en rutas o autopistas, lo que representa una pequeña disminución respecto a los años 2016 y 2015. Profundizando esa línea, Bonino remarcó que "la otra mitad de las víctimas viales de la provincia se dieron en ejidos urbanos consolidados y, en ese rango, la mayoría de los fallecidos fueron motociclistas".

Asimismo, el director del Observatorio Vial de la provincia ponderó el valor del aporte del mapa georreferenciado, ya que "nos permite tener rápidamente lugar, día, los vehículos involucrados y una gran cantidad de datos para poder conocer con más precisión estadística los momentos y los puntos conflictivos en la provincia". Analizando la cuestión etárea, Bonino sostuvo que "la franja entre 18 y 29 años es la que presenta mayor cantidad de fallecidos por siniestros viales. Lamentablemente, los más jóvenes son los que encabezan las estadísticas de siniestralidad. Es una tendencia que no sólo se exhibe en la provincia de Santa Fe, sino que extiende en todo el país".

Para enfrentar este fenómeno, apuntó que "no queda otra que la educación, y trabajar mucho en la prevención. Nosotros mostramos los datos para sensibilizar a la gente y que se tome conciencia. Por supuesto que también tiene que ver lo normativo y los controles, pero debe haber una suma de factores para abordar más eficientemente esta problemática".

TAMBIEN EN

BUENOS AIRES

En los accidentes con víctimas fatales en la ciudad de Buenos Aires, el 40% fueron motociclistas y luego el 35,7% los peatones, ocupantes de autos 17% y pasajeros de transporte público el 4,7%. El grupo de los motociclistas es el más vulnerable en las calles porteñas, en cuanto a la edad, los más afectados están dentro de la franja de 20 a 34 años.

Sobre 66 muertos, 27 fueron motociclistas, y hubo además 9.842 lesionados en las calles porteñas.