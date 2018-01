Boudou dijo que "no hay nada que festejar"

BUENOS AIRES, 14 (NA). - El ex vicepresidente Amado Boudou afirmó tras su excarcelación que "no hay nada que festejar" y llamó a "trabajar para que no haya un solo preso político en la Argentina".

En su primera noche en libertad tras haber pasado 63 días preso en el Penal de Ezeiza y haber conseguido la excarcelación bajo caución juratoria, Boudou publicó en las redes sociales un video de 39 segundos, grabado en su departamento del barrio porteño de Barracas.

"Compañeras y compañeros muchas gracias. No saben lo que vale el acompañamiento de la forma que sea cuando uno está detenido. Yo digo que nunca estuve preso porque no me van a sacar la posibilidad de soñar, ni de creer ni de estar orgulloso de lo que hicimos. Pero la verdad es que no hay nada que festejar", sostuvo el ex vicepresidente.

A continuación, llamó a "trabajar para que no haya un solo preso político en la República Argentina" y opinó que "esta democracia no resiste lo que esta pasando", tras lo cual concluyó: "Es mucho más lo que falta y hagámoslo todos juntos".

El ex presidente del Senado recuperó su libertad en la noche del pasado viernes en la sede de la Policía Federal ubicada en Villa Lugano tras ser beneficiado por la Cámara Federal con la libertad bajo palabra.

Rodeado de militantes que lo fueron a recibir, el dirigente kirchnerista cuestionó al Poder Judicial: "Está haciendo un abuso. Es un sistema que está dando vuelta lo que es la presunción de inocencia. Tiene más que ver con el escarnio que con la Justicia", había afirmado en declaraciones de la prensa al quedar libre.

Acompañado por su abogado, Eduardo Durañona, que ofició de chofer, Boudou se trasladó hasta su domicilio del complejo de departamentos montado sobre la ex fábrica textil Piccaluga en la calle José Aarón Salmún Feijóo al 700, en Barracas.

Allí el ex vicepresidente vive con su pareja, la ex diputada mexicana Mónica García de la Fuente, con quien espera mellizos para el próximo 25 de enero.

"Quiero ver a mi mujer, que fue realmente muy importante. Quiero ver como están León y Simón", manifestó al salir de la sede de la Policía Federal.

En tanto, tras su primer fin de semana libre, deberá acercarse hasta los Tribunales Federales de Comodoro Py para notificarse formalmente de la excarcelación.

Boudou obtuvo su libertad sin tobillera y bajo caución juratoria, esto es el juramento o promesa de que va a responder los requerimientos de la Justicia, luego de que la Sala de Feria de la Cámara entendiera que no había "riesgos" para el avance del proceso con el ex vicepresidente en libertad.

Se trata de una investigación por la rendición irregular de viáticos cuando era ministro de Economía, en la que fue ratificado su procesamiento por el delito de peculado: la prisión preventiva en esta causa se había sumado a la que había recibido poco antes, el 3 de noviembre pasado, en un expediente por presunto enriquecimiento ilícito.