Leve mejoría en las finanzas provinciales

Durante el mes de noviembre, la provincia tuvo superávit de 227 millones de pesos, no obstante en los primeros nueve meses del año, el déficit supera los 3.345 millones de pesos según los datos difundidos por el Ministerio de Economía en su sitio web bajo el título ‘Análisis de las Finanzas Provinciales’.Más allá de los números de ingresos y egresos del ejercicio, el informe resalta que en el interanual el gasto de capital subió 92,4%, incremento que es mayor en el rubro ‘construcciones’ al alcanzar el 116%. El trabajo también destaca que el giro de recursos coparticipables a municipios y comunas fue un 32,1% superior al mismo período del 2016, porcentaje algo superior a la inflación del último año.Así durante el mes de noviembre los recursos totales de la Administración Provincial alcanzaron los 14.020,93 millones de pesos, compuestos por 13.776,99 millones de recursos corrientes y 243,94 millones de recursos de capital.Entre los recursos corrientes se destacan los de tipo tributario (71,7%) de los cuales el 63,9% son de origen nacional y el 36,1% propios del sistema provincial. Los ingresos por impuestos crecieron un 31,1% en los once primeros meses, y la suba fue mayor en los recursos del fisco santafesino ya que crecieron 32,5% contra 30,4% de los nacionales. Durante los primeros once meses del año los recursos totales de la Administración Provincial alcanzaron los 143.086,52 millones de pesos.Durante noviembre, los gastos totales alcanzaron los 13.703,01 millones de pesos donde los servicios sociales significaron el 61,4%. En estos once meses los gastos sumaron 146.431,04 millones de pesos, los cuales incluyen ya todo el impacto de los acuerdos salariales alcanzados en el año y el aguinaldo correspondiente al primer semestre. “Del análisis de la evolución del gasto durante el período enero a noviembre de 2017, en términos económicos, se destaca el gasto de capital con un crecimiento de 92,4% respecto al mismo período del año anterior, más que triplicando el crecimiento de los gastos corrientes. En el rubro puntual de ‘construcciones’, dicho incremento interanual alcanzó el 116%” precisa el Ministerio de Economía.Acota que “desde una perspectiva funcional, se destacan los gastos en servicios económicos con un crecimiento del 46,3% respecto a los primeros once meses de 2016”.Dentro de las erogaciones se destacan las transferencias a municipios y comunas por conceptos coparticipables, las cuales alcanzaron en los primeros once meses del año los 15.427,77 millones de pesos, representando un crecimiento del 32,1% respecto a lo transferido en el mismo período del año anterior.El IVA, Ingresos Brutos y Ganancias son los tributos que más impactan en los ingresos que tuvo la provincia en los once primeros meses del año. Así, de coparticipación de IVA Santa Fe recibió 3.236 millones de pesos; cobró por Ingresos Brutos 2.774 millones y le llegaron por Ganancias 2.265 millones de pesos.Mucho más abajo, se ubica Sellos y Tasas Contributivas de Servicios que acercaron 460 millones muy por encima de Patente, Inmobiliario y otros tributos nacionales como los Internos y Combustibles.