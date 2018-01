Una ex actriz porno cobró U$S 130.000

LOS ANGELES. - Una ex actriz porno recibió 130.000 dólares poco antes de las elecciones de 2016 luego de un acuerdo con los abogados de Donald Trump para mantener silencio sobre sus encuentros sexuales con el entonces candidato. Así lo publicó el diario The Wall Street Journal, que cita fuentes anónimas conocedoras del acuerdo. El pacto, afirma el diario, lo firmó el abogado personal de Trump, Michael Cohen, y obliga a la mujer a no comentar en público su relación con Trump. La actriz, identificada como Stephanie Clifford, tiene por nombre artístico Stormy Daniels. Según las fuentes del diario neoyorquino, Clifford comentó en privado que los hechos se refieren a un encuentro sexual de 2006 con Trump después de que ambos se conocieran en un torneo de golf de famosos en el Lago Tahoe. Trump ya estaba casado con la actual primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, desde un año antes. (La Nación).