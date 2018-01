Derrota del Real Madrid

MADRID, 14 (AFP-NA). - El Real Madrid perdió este sábado 1 a 0 en su campo ante el Villarreal en la 19ª jornada, última de la primera vuelta del campeonato español, volviendo a mostrar sus carencias cara al gol y alargando su mal momento. Pablo Fornals aprovechó un rechace de Keylor Navas para elevar el balón por encima del meta costarricense haciendo sobre la campana (87) el gol de la primera victoria del Villarreal en el Santiago Bernabéu.Los blancos, que siguen sin conocer la victoria en Liga en este inicio de 2018, dominaron, pero volvieron a mostrarse sin suerte de cara al gol frente a un Villarreal que fue mucho más efectivo. "Es una derrota que es difícil porque no merecíamos hoy este palo", se lamentó el técnico blanco Zinedine Zidane tras el partido. "Hicimos todo, tuvimos muchas ocasiones para hacer gol y (el balón) no quiere entrar", añadió.La derrota prolonga la pesadilla del Real Madrid, cuarto clasificado en la Liga, que podría colocarse a 19 puntos del líder, el Barcelona, si los azulgranas ganan este domingo en el campo de la Real Sociedad.En otro encuentro del día, el Girona endosó un contundente 6 a 0 al último clasificado, Las Palmas, en el que la llegada del nuevo técnico Paco Jémez no ha servido como revulsivo.