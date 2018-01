La preparación de Narváez

Cada vez falta menos para que el experimentado boxeador chubutense Omar Narváez salga a escena en Londres para enfrentar al sudafricano Zolani Tete, actual rey gallo de la OMB, en búsqueda de volver a saborear la gloria ecuménica. El esperado combate será el sábado 10 de febrero y se podrá disfrutar en vivo y en directo por TyC Sports.El Huracán, con 42 años y una campaña exitosa (47 victorias, dos caídas y dos peleas sin decisión), sigue inscribiendo su nombre con grandes letras en el boxeo nacional e internacional, como si fuese aquel muchacho con solamente 11 peleas en julio de 2002, cuando se consagró campeón mundial categoría mosca OMB en el estadio Luna Park, al vencer en forma legítima y amplia al nicaragüense Adonis Rivas.Pasaron muchos rounds de entrenamiento, muchos asaltos de competencia y el chubutense vivió en la noche de su último combate de octubre un nuevo resurgir de su carrera sin fisuras. En el Templo del Rock de Núñez, el "Huracán de Trelew" pudo derrotar al ruso Nikolai Potapov (nocaut técnico en el séptimo round) y así se postula, nuevamente, para pelear por el cetro mundial.Después de haber reinado en las categorías mosca y supermosca (perdió este último cinturón cuando fue noqueado por el japonés Naoya Inoue en Tokyo en diciembre de 2014), Narváez no se resignó y renovó la apuesta. Luego de estar alejado de los cuadriláteros unos diez meses regresó con el objetivo de volver a ser campeón mundial y combatió en el Cedem 2 de Caseros, derrotando al dominicano Diego Pichardo Liriano el 10 de octubre de 2015.Pero antes tuvo que tomar una decisión que le cambiaría la vida. Narváez contó que tiempo después de su derrota con Inoue, experimentaba "mareos y problemas respiratorios" que le imposibilitaban un descanso normal cuando dormía porque sufría "apnea del sueño". Entonces, un médico conocido del chubutense le diagnosticó que "debía operarse el tabique nasal" porque lo tenía obstruido y le imposibilitaba una normal respiración. Narváez se sometió a esa cirugía; el problema desapareció y recuperó la capacidad respiratoria.El púgil patagónico no tiene en cuenta el tiempo. Entrena y proyecta como cuando integraba el equipo nacional amateur nacional donde llegó a ser el mayor referente del maestro cubano Sarverio Fuentes, por su ejemplar dedicación y contracción al trabajo en el gimnasio. En febrero, llegará la hora de enfrentar a un rival muy peligroso (26 victorias y tres derrotas, con 21 nocauts) de 29 años en un combate que promete ser inolvidable.Ya hay fecha para la pelea más importante de 2018: el kazajo Gennady Golovkin y el mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez reeditarán la pelea que protagonizaron -y empataron- en septiembre del año pasado y se volverán a ver las caras el próximo 5 de mayo. La noticia fue confirmada por el propio Consejo Mundial de Boxeo y todavía resta confirmar la sede, que no saldría del T-Mobile Center de Las Vegas o el Madison Square Garden de Nueva York. "El CMB decidió ordenar la revancha directa para que el público y el mundo logren tener una de las grandes peleas como lo fue la primera. El mundo la quiere y es nuestra obligación tener la flexibilidad para hacer esto y organizarla; estamos contentos y orgullosos", había manifestado tras la primera pelea el presidente del CMB, Mauricio Sulaimán. Sin embargo, los promotores demoraron hasta hace algunos días, cuando el equipo de Golovkin dio el sí definitivo y todo se resolvió. Cabe destacar que el 17 de septiembre pasado, el mexicano y el kazajo terminaron en empate, en una pelea que fue elegida como la mejor del año.