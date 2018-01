Pechito, sexto en Marruecos

José María López, una vez más, se destacó en una competencia al arribar en el sexto puesto del ePrix de Marrakesh, escenario de la tercera fecha de la temporada de la Fórmula E, con el coche del Dragon Racing.Tras la largada, y pese a las intenciones del campeón Lucas Di Grassi de superarlo, Pechito aguantó la cuarta posición y se mantuvo detrás de Sebastien Buemi, Sam Bird y Felix Rosenqvist. Sin embargo, en la tercera vuelta, Di Grassi, Nelson Piquet Jr. y Daniel Abt pudieron dar cuenta del cordobés con un coche visiblemente menos competitivo. Un giro más tarde, Mitch Evans también lo superó y se quedó en la octava posición, delante de Jean Eric Vergne.En el octavo giro se dio el primer golpe de escena con el retraso de Di Grassi, quien marchaba cuarto, mientras que Abt debía ingresar a la zona de pits para cumplir con un Pase y siga por un toque con Alex Lynn, por lo que López avanzó al sexto puesto.En la 13ª ronda, y con el auto en buen ritmo, Pechito pudo superar a Evans y recuperar otro lugar. Dos vueltas más tarde, y en un gran avance tras descontarle más de un segundo, el argentino también dejó atrás a Piquet.Cuando la carrera se neutralizó, en la vuelta 17 por el abandono de Andrea Lotterer, los competidores aprovecharon para reemplazar la unidad y, al momento de volver a pista, Pechito perdió dos posiciones, con el brasileño y Vergne.Sobre el final de la competencia, Rosenqvist pasó al frente de la competencia al superar, con una maniobra precisa, a Buemi y así alcanzó su segunda victoria en la divisional. El suizo fue el escolta y Bird completó el podio.Con estos resultados, Rosenqvist lidera el campeonato con 54 puntos, seguido por Bird con 50. López sumó 8 unidades y se ubica en el 12º lugar. La próxima fecha de la divisional será el 3 de febrero, en Santiago de Chile.Una vez finalizada la competencia en Marruecos, donde José María López se ubicó sexto con el coche del Dragon Racing, el cordobés conversó con el equipo Campeones, mediante el enviado especial Miguel Páez, sobre su primera experiencia con la escudería norteamericana. "Fue una carrera entretenida. Por un lado, estoy contento porque tuvimos una buena actuación. La realidad es que el auto iba muy bien y tenía ritmo para pelear el podio. Amargado porque perdí tres segundos en los boxes", indicó Pechito en el inicio de la charla. Y continuó: "Perdimos tiempo en el cambio de auto, porque se trabó un cinturón y después nos quedamos sin radio, algo importante porque estos autos los manejás con tus ingenieros. Y más adelante, hubo un error al marcarme mal la energía que me quedaba, pero bueno, es parte del trabajo que tenemos que mejorar con el paso de las competencias". De todas maneras, López se mostró sumamente satisfecho por el debut con Dragon Racing. "Es un resultado excelente. El auto estaba más para correr que para clasificar, pero si no hubiera hecho una buena clasificación, tampoco hubiese conseguido este resultado. El plan fue perfecto, hay que seguir trabajando muchas cosas pero contento. Uno siempre quiere más pero no sé si pensaba en sumar, esa es la realidad", comentó.