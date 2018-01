Carlos Sainz, ganador y nuevo líder

El piloto español Carlos Sainz (Peugeot) se adjudicó este sábado el triunfo en la séptima etapa del rally Dakar, entre las ciudades bolivianas de La Paz y Uyuni, y tomó el control de la clasificación general al aprovecharse de un fallo mecánico del francés Stéphane Peterhansel. Peterhansel, el piloto más condecorado de la historia del Dakar con 13 victorias, sufrió un problema en la suspensión y en la rueda trasera izquierda cuando, al intentar doblar a una moto, chocó con una piedra que le hizo perder cerca de 1 hora y 45 minutos. Sainz se benefició de la situación y logró su segunda victoria consecutiva en esta edición al completar los 498 km de especial cronometrada en 4 horas 49 minutos y 26 segundos, delante de los Toyota del sudafricano Giniel de Villiers (a 12 min 05 seg) y del catarí Nasser Al-Attiyah (a 14 min y 19 seg). El Matador, que suma cinco abandonos consecutivos en el Dakar tras ganar la prueba en 2010, tiene ahora un cómodo colchón en la general ya que cuenta con una ventaja de 1 hora y 11 minutos con Al-Attiyah y de 1 hora y casi 21 minutos con De Villiers, segundo y tercero respectivamente.En categoría motos, el español Joan Barreda Bort (Honda) sumó su tercera victoria en el Dakar 2018 al completar los 498 km de especial con 2 minutos y 51 segundos de ventaja sobre el francés Adrien van Beveren (Yamaha), nuevo líder de la general, y 8 min 02 seg sobre el argentino Kevin Benavides (Honda), quien cedió el primer lugar de la clasificación. A pesar de su triunfo, Barreda podría verse obligado a abandonar tras sufrir una aparatosa caída y haberse lesionado la rodilla. Con este resultado y a la espera de su decisión, Barreda asciende a la tercera posición y Benavides es segundo, 4 min 45 seg y 3 min 14 seg detrás de Van Beveren respectivamente.Por su parte, no fue el mejor día para la delegación argentina en cuatriciclos. Pablo Copetti (Yamaha), el mejor de los nuestros ubicado en el clasificador general (comenzó el día siendo 3°), debió abandonar. El cordobés sufrió el desprendimiento de un chapón “que me corta la cadena”, tal como comunicó a través de la red social Twitter. El principal problema era que este elemento rompía la cadena a los 10 kilómetros de ser reparada, según agregó quién buscaba terminar su 8° Dakar. Así, se quedó con las ganas de repetir el 3° lugar obtenido el año pasado, su mejor resultado en la Odisea. En una etapa donde los caminos de barro (por las lluvias acontecidas en las últimas horas) y también la arena (aunque en menor cantidad que días anteriores) fueron protagonistas. El francés Axel Dutrie (Yamaha) resultó ser el más rápido, con una marca de 6h59m04s. Superó por 4m50s al brasileño Marcelo Medeiros, y por casi 9 minutos (8m58s) a Ignacio Casale (Yamaha). El mejor argentino fue Giuliano Giordana (Yamaha), que concluyó 5° (a 19m38s). En la general lidera Casale, que ya suma más de un día entero arriba del cuatriciclo yendo a velocidad: 26h55m11s. A una hora (1h01m09s) aparece Alexis Hernández (Yamaha), que perdió 20 minutos en la jornada de ayer (fue 8°). El nuevo 3° es Jeremías González Ferioli (Yamaha; ayer 7°, a 24m48s del líder), a casi una hora y media de Casale (1h28m13s). Nicolás Cavigliasso (Yamaha, hoy 6°, a 23m) es el 4°, a 1h31m20s.Por último, en camiones, el primer especial disputado íntegramente en Bolivia dejó saldo positivo para Federico Villagra (Iveco). El argentino, junto a Adrián Yacopini y Ricardo Torlaschi, concluyó 2° la etapa que unió La Paz con Uyuni, de 669 kilómetros (368 de especial). Completar el recorrido demandó 4h12m41s para la tripulación argentina, apenas 2 minutos más que lo hecho por Ton Van Genungten (Iveco), el vencedor del día entre los gigantes. Además, el cordobés terminó nuevamente por delante de Eduard Nikolaev (Kamaz), líder de la general, recortándole casi 3 minutos. Tal como sucedió el jueves, la distancia en el clasificador global se achicó levemente: ahora son 49m47s los que separan a los argentinos de los rusos, que ya acumulan 23h43m01s. Tercero se mantiene Siarhei Viazovich (MAZ; hoy 6°, a 9m de Van Genungten), a 2h49m08s.1º C. Sainz (ESP/Peugeot) 21:41:38; 2º N. Al-Attiyah (CAT/Toyota) a 1:11:29; 3º G. Villiers (RSA/Toyota) a 1:20.54; 4º B.Brinke (HO L/Toyota) a 1:25:04 y 5º J. Przygonski (POL/Mini) 2:19:02.1º C. Sainz (ESP/Peugeot) 21:41:38; 2º N. Al-Attiyah (CAT/Toyota) 22:53:07 y 3º S. Peterhansel (Peugeot) 23:02:24.1º A. Beveren (FRA/Yamaha) 21h.49:18; 2º K. Benavides (ARG/Honda) a 3:14; 3º J. Barreda (ESP/Honda) a 4:45; 4º 4. M. Walkner (AUS/KTM) a 8:18 y 5º T. Price (AUS/KTM) a 13:34.1º A. Van Beveren (FRA/Yamaha) 21:49:18; 2º K. Benavídes (ARG/Honda) 21:52:32 y 3º J. Barreda (ESP/Honda) 21:54:03.1º A. Dutrie (FRA/Yamaha) 6:59:04; 2º M. Medeiros (BRA/Yamaha) 7:03:54 y 3º I. Casale (CHI/Yamaha) 7:08:02.1º I. Casale (CHI/Yamaha) 26:55:11; 2º A. Hernández (Yamaha) 27:56:20; 3º J. González Ferioli (ARG/Yamaha) 28:23:24 y 4º N. Cavigliasso (ARG/Yamaha) 28:26:31.1º T. Van Genugten (Iveco) 4:10:40; 2º F. Villagra (ARG/Iveco) 4:12:41 y 3º E. Nikolaev (Kamaz) 4:15:34.1º E. Nikolaev (Kamaz) 23:43:01; 2º F. Villagra (ARG/Iveco) 24:32:48 y 3º S. Viazovich (Maz) 26:32:09.La octava etapa se correrá este domingo entre Uyuni-Tupiza, en el sur de Bolivia, bajo la modalidad maratón y sin asistencia técnica. Será la más larga de esta edición 2018 del Dakar con 498 kilómetros cronometrados.