GUR: en pocas horas se anotaron 425 para ser uno de los 25 agentes

Un enorme interés ha generado la inscripción para incorporar a la Municipalidad 25 agentes de la Guardia Urbana Rafaelina: en tan solo unas horas del el primer día, se anotaron 425 personas. Así lo informó a LA OPINION Amalia Galanti, la Secretaria de Auditoría y Control de Gestión del Municipio. El dato oficial llega hasta las 13 de ayer.La posibilidad de anotarse continuará on line durante todo el fin de semana y hasta el lunes 15 de enero. La misma puede realizarse solo vía on line a través de la página web www.rafaela.gob.ar/rrhh.La documentación será solicitada posteriormente y deberá acreditarse certificada y en sobre cerrado, sin excepción. La calificación final del concurso, resultará de promediar el puntaje obtenido en la valorización de antecedentes, en la entrevista personal y en la prueba de oposición.Cabe aclarar que la prueba de oposición posee tres instancias: teórica, práctica y psicológica, siendo estas últimas dos instancias eliminatorias para continuar con el proceso de selección. La instancia de evaluación física incluye dos tipos de test: una prueba de resistencia y otra de velocidad para determinar la aptitud de los aspirantes.Es requisito ser argentino nativo o por opción, ser mayor de 18 años, poseer residencia en la ciudad, poseer Título secundario, licencia de conducir habilitante A21 y B1 (todos esto en carácter de excluyente). Se valorará poseer experiencia en trabajos similares al perfil, capacitaciones en primeros auxilios (RCP) y poseer disponibilidad horaria amplia, con disposición de realizar turnos rotativos los siete días de la semana inclusive sábados, domingos y feriados. (No Excluyente).Además, el interesado no debe tener antecedentes penales y reunir las condiciones psico-físicas que para la función se requiere, conforme criterio de evaluación que se determinan en la Resolución Nº 0001/2018 de la Secretaría de Prevención en Seguridad.Entre las funciones a desempeñar se pueden contar:* Llevar adelante las instrucciones y procedimientos establecidos en la vía pública para impulsar mejores condiciones de seguridad y convivencia urbana, a través de la prevención, educación y el control, atendiendo siempre al cumplimiento de las normativas vigentes.* Recorrer y vigilar los espacios públicos previniendo, evitando o disuadiendo posibles conflictos o transgresiones contra la integridad de los bienes y la seguridad de aquellos que ocupan dichos espacios.* Comunicar cualquier irregularidad, rotura o deficiencia de los bienes y elementos públicos, así como también obstáculos o daños en la vía pública, procurando el resguardo de la seguridad de los bienes, de la vía, de quienes los ocupan y su inmediata y eficiente solución.* Asistir a lugares de afluencia de público para ordenar, informar, prevenir disturbios y mantener las condiciones de convivencia entre los concurrentes y el vecindario.*Ante la ocurrencia de un conflicto, accidente ecológico, desastres naturales, climatológicos u otras situaciones de emergencia, actuar sobre la base de procedimientos establecidos para cada caso y establecer comunicaciones con las reparticiones o las áreas que considere necesarias.* Disuadir y accionar en forma preventiva ante cualquier comisión de un hecho ilícito o de acción individual o grupal que implique una transgresión a la normativa y dar inmediato aviso a autoridades pertinentes y requerir el auxilio de la fuerza pública.* Aplicar y hacer cumplir la normativa municipal, previniendo, controlando y actuando mediante el labrado de actas pertinentes, en caso que se detecten prácticas riesgosas en la vía pública o con características de peligrosidad.* Recibir los reclamos de los vecinos, actuar según corresponda y comunicarlos a la base de operaciones.* Interactuar y colaborar con otros organismos públicos y privados en la atención de situaciones de conflicto, riesgo, emergencias, catástrofes naturales y cualquier otro tipo de accidente.