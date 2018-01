Advierten que la sequía recorta 300 mil ha en soja

BUENOS AIRES, 13 (NA). - La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) estimó que la sequía recorta en el país 300 mil hectáreas de soja y limita al maíz a una producción de 40 millones de toneladas.Así lo consignó la Guía Estratégica para el Agro (GEA) de la BCR cuyos técnicos señalaron que "muy lejos de los casi 8.000 kilos por hectárea del año pasado, el rinde promedio de la primera estimación nacional del cultivo de maíz 2017-2018 arroja 7.350 kilos por hectárea"."También caen las posibilidades productivas de la soja: con menos área, se proyectan 52 millones de toneladas", de producción en el país, expresaron.A pesar de haberse sembrado un 9,8 por ciento más de maíz que en el ciclo anterior, la primera estimación hecha sobre la evolución de los cuadros muestra un crecimiento en volumen de sólo un 5 por ciento.Con más superficie, ahora con un total de 6,43 millones de hectáreas, por las 200 mil hectáreas que se agregaron en este último tramo de siembra y un ambiente de lluvias acotadas, la producción de maíz se estima en 39,9 millones de toneladas, restando un millón que no entrarían en el circuito comercial.De esta manera, la nueva campaña apenas crecería en sólo dos millones, cuando hasta hace un mes se esperaba superar 41,5 millones de toneladas."Enero tiene en vilo al cultivo y a los productores con una gran ansiedad por las próximas lluvias", precisaron los especialistas de GEA.En tanto, las siembras tardías vuelven a protagonizar la campaña: "Serán las responsables de que los guarismos no sigan empeorando. En el caso de la soja, el retraso en la evolución de las labores de siembra recorta el nivel de superficie sembrada a 18,5 millones de hectáreas", manifestaron.Se tratan de 300 mil hectáreas menos, de todas formas hay siembras pendientes en Buenos Aires sobre el límite de las posibilidades y la cifra podría seguir cayendo de no concretarse las lluvias que se esperan."De todas maneras, aunque aún no es posible estimar la producción, hay que señalar que los últimos acontecimientos tienden a enmarcar a la campaña en un ambiente de baja a moderada productividad, con muchos problemas por estrés termo hídrico", agregaron.La sequía cubre a todo el país excepto al sur de Santa Fe, al centro y sudeste de Córdoba y al sudeste bonaerense, afirmó el reporte de la Bolsa rosarina.