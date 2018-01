"Jamás puse plata para comprar Ciccone"

BUENOS AIRES, 13 (NA). - Tras obtener la libertad, el empresario José María Núñez Carmona se presentó ayer ante el juez federal Ariel Lijo para ser notificado formalmente de la excarcelación en la causa por presunta asociación ilícita y lavado de dinero y confió en que ahora "va a quedar un poco más claro el panorama" en las investigaciones que aún enfrenta."Yo jamás compré Ciccone ni puse la plata para comprar Ciccone. Ahora, con la nueva declaración de Alejandro Vandenbroele, vamos a tener un poco más claro el panorama en función de quién compró Ciccone", sostuvo el socio del ex vicepresidente Amado Boudou ante la prensa.En las puertas de los tribunales de Comodoro Py, Núñez Carmona remarcó que Vandenbroele, titular de The Old Fund, la empresa que adquirió las acciones de la imprenta, "volvió a decir que no conoce" a Boudou al declarar como "arrepentido" en la causa que se sigue contra el ex vicepresidente por la operación de compraventa de la firma.Insistió además en que "es una mentira absoluta" que haya relación entre Boudou y Vandenbroele y señaló: "Yo soy el que lo conoce a Alejandro"."Tengo la mejor relación con él. Hasta el último día cuando lo estaban deteniendo me mandaba mensajes. Nunca tuve una discusión con él", dijo ante la prensa.Además, volvió a desestimar las declaraciones de la ex esposa de Vandebroele, Laura Muñoz, quien señaló al abogado como "testaferro" de Boudou, y al respecto agregó: "Laura Muñoz relacionó a, b y c. El que lo conoce a Alejandro soy yo.Vandenbroele volvió a declarar que no lo conoce a Boudou"."Mi preocupación más grande tiene que ver con las prisiones preventivas, con las detenciones" que se registraron en los últimos meses, subrayó Núñez Carmona y, al respecto, agregó que por su parte puede "presentar toda la documentación" para "evacuar todos los requerimientos" de la Justicia.El empresario también desestimó una investigación que enfrenta por haber inyectado fondos en empresas y señaló que blanqueó "inmuebles y cédulas hipotecarias" que están "a su nombre" desde hace unos 20 años.Núñez Carmona se presentó en los tribunales junto a su abogado Matías Molinero para ser notificado en la mesa de entradas del Juzgado de la excarcelación que recibió este jueves junto al ex vicepresidente Boudou.