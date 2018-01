Reclamo de jugadores de la selección nacional

BUENOS AIRES, 12 (NA) - Los jugadores de la Selección argentina de voleibol denunciaron ayer públicamente el incumplimiento de las obligaciones por parte de la dirigencia de la Federación de Voleibol Argentina (FeVA), respecto del pago de los premios por la última participación en la Liga Mundial.

Entre otras cosas, los jugadores acusaron a los dirigentes de cambiarle las condiciones del acuerdo que habían realizado y hasta de haber tenido que pagar de su bolsillo los transportes aéreos para viajar a cada encuentro de visitante. "Con parte de los premios, el plantel pagó un alto porcentaje del total que la FeVA gastó para viajar en la edición 2017 de la Liga Mundial, a raíz de un cambio de condiciones que estableció la FIVB a partir del año pasado. Quiero dejar constancia que no viajamos en primera clase como otras selecciones y tampoco dispusimos de vuelos directos o buenas conexiones. Esta situación fue informada recién a la hora de dividir los premios por jugador y con la competencia ya comenzada", explicó en uno de los párrafos de la carta difundida a través de redes sociales y firmada por el capitán Luciano De Cecco.

El escándalo se destapó hace algunos días y la preocupación de los jugadores es el destino que podrían haber recibido los fondos que aseguran que la Federación Internacional ya giró, algo similar a lo que ocurrió hace años atrás en el básquetbol.

En ese sentido, el presidente de la FeVA, Juan Antonio Gutiérrez, se defendió ante el sitio "Voley Plus" y desmintió el incumplimiento. "Un conflicto es cuando hay problemas que no se resuelven, y acá no hay ninguno. No es cierto que no cumplimos con los premios y plazos de pago. El mecanismo de pago siempre es igual, no es que nos quedamos con la plata", sostuvo. Y agregó: "En 7 años siempre mantuvimos contacto fluido con los jugadores. Ahora el Manager (Osvaldo Celia) está de vacaciones, pero yo lo voy a llamar para que la primera reunión cuando vuelva sea con el capitán del equipo".