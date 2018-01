Sagardoy y Viotti: recorrer los barrios, eje fundamental

Los concejales de Cambiemos, Alejandra Sagardoy y Leonardo Viotti siguen de recorrida por los barrios de la ciudad. Fieles al estilo de política que mostraron durante la campaña, ambos concejales recorrieron diferentes sectores de la ciudad, escuchando al vecino y buscando soluciones a los problemas que a diario agobian a los rafaelinos.

“Creemos en la importancia de seguir escuchando al vecino, estamos seguros que es la mejor herramienta que tenemos solucionar los problemas, no podemos quedarnos a esperar que los vecinos vengan al Concejo a plantearlos, nosotros tenemos la obligación de ir, golpear la puerta y preguntarles que necesitan” comento Leo Viotti, y continuó haciendo referencia a la necesidad de establecer un canal de comunicación directo entre los ciudadanos y los concejales “...encontramos muchos vecinos sorprendidos porque sin estar de campaña nos ven caminando y dialogando, incluso muchos se acercan y manifiestan su gratitud por seguir estando. El estar cercano a la gente estemos o no en campaña, tendría que ser común y no sorprender a nadie..."

La concejal por Cambiemos y actual presidenta de la Unión Cívica Radical de Rafaela manifestaba ”...muchos pedidos tienen que ver con la inseguridad y con la falta de vivienda, son denominadores comunes en los barrios, y estamos trabajando en estos ejes. Estamos intercambiando experiencias con diferentes actores políticos de ciudades de características similares a la nuestra, para saber qué acciones llevaron a cabo y que resultados tuvieron y ver si es viable aplicarlas en nuestra ciudad...”.

Ambos concejales ya presentaron diferentes pedidos al Intendente de la ciudad en busca de las soluciones a estos problemas, los ejes de los pedidos abarcan tránsito, arbolado público, espacios verdes y mantenimiento de lotes. Como así también aprovecharon la discusión del presupuesto 2018 para plantear su mirada sobre una mayor inversión en seguridad, haciéndose eco del mayor reclamo de los vecinos.

También se hicieron presentes en las oficinas de ASSA para entregar un reclamo por escrito, por diferentes perdidas de aguas negras provenientes de las cloacas, esto por pedido de vecinos del sector norte que hacía más de 20 días venían reclamando de manera telefónica sin obtener respuesta alguna.