Ricky Martin anunció que se casó con Jwan Yosef

LOS ANGELES, 12 enero (AFP-NA). - El cantante puertorriqueño Ricky Martin anunció el miércoles que contrajo matrimonio con Jwan Yosef, su novio desde hace dos años. "Soy un esposo", contó el artista a la cadena de televisión estadounidense E! sin revelar cuándo se celebró la ceremonia. "Haremos una gran fiesta en un par de meses", avanzó. "¡Me siento muy bien! No puedo presentarlo como mi prometido. No puedo. Es mi esposo, es mi hombre", subrayó.El intérprete, de 46 años, comenzó a salir en 2016 con Yosef, un artista sueco nacido en Siria hace 33 años. La pareja anunció su compromiso en noviembre del año pasado y desde hace unos meses vive en Los Angeles, donde cría a los gemelos Matteo y Valentino que Martin tuvo hace nueve años. "Intercambiamos votos, nos prometimos todo y firmamos todos los papeles que teníamos que firmar, incluido un acuerdo prematrimonial", explicó el cantante.Ganador de dos premios Grammy, es uno de los cantantes latinoamericanos más importantes gracias a temas como "Livin la Vida Loca", "Sha Bangs", "María" o "La Mordidita", que han dado la vuelta al mundo. Su carrera sobre los escenarios se mezcla con su faceta interpretativa. La semana que viene estrena la miniserie "The assassination of Gianni Versace: American Crime Story", junto a la española Penélope Cruz y el venezolano Édgar Ramírez. En ella da vida al amante del famoso diseñador italiano, asesinado en julio de 1997 frente a su mansión de Miami.Martin también es conocido por su lado filantrópico. Tras el paso del huracán María por Puerto Rico en septiembre de 2017, ha impulsado varias iniciativas para recaudar dinero y productos de primera necesidad para los afectados. Es embajador de buena voluntad de Unicef y tiene su propia fundación centrada en los derechos de los niños y los adolescentes. A nivel político, manifestó su oposición a la candidatura de Donald Trump a la Casa Blanca, afirmando que el magnate inmobiliario decía "barbaridades y mentiras".