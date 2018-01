Escapaba de su pareja y se tiró al vacío con su hijo

Una joven de 24 años se arrojó al vacío con su hijo en brazos el miércoles al mediodía en Santa Fe, tratando de escapar de la violencia de su marido.Según relató por radio LT10 Marisol Cogliano, testigo del suceso, la chica había logrado subir a la terraza con sus dos hijos, de 1 y 2 años, y desde ahí se tiró mientras pedía ayuda y repetía “me va a matar, me va a matar”.La testigo, que es abogada, contó que estaba en su estudio que está al lado de la casa de la chica, cuando otro vecino: “me avisó que una mujer se estaba por tirar del techo con sus hijos porque su pareja la estaba amenazando”.“Salí a ayudar, agarré mi celular para filmar la situación y poder tener pruebas. Veo a una chica con dos criaturas que se termina arrojando con una de ella en brazos”, describió Marisol y agregó: “no pudo soportar el miedo y se tiró”.“Ella gritaba me mata, me mata, y de no haberse tirado yo creo que la hubiera matado”, opinó. La testigo confirmó que la joven había radicado varias denuncias por violencia de género y que los vecinos le contaron que siempre la golpeaba. El agresor está detenido.