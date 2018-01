El senador Pichetto recibió a Sergio Massa

BUENOS AIRES, 12 (NA). - El jefe del Bloque Justicialista del Senado, Miguel Pichetto, recibió ayer en su despacho al líder del Frente Renovador, Sergio Massa, con quien se mostró de acuerdo en la idea de perfilar de cara a los años venideros un peronismo "de centro" que sea protagonizado por "nuevos cuadros"."Acordaron sobre la necesidad de trabajar en función de una reconstrucción del peronismo que implique la consolidación de nuevos cuadros de cara a los desafíos que plantea la situación política actual. Remarcando la importancia de construir desde un peronismo de centro, nacional y democrático", informó un comunicado del Frente Renovador.Y agregó que, "en tal sentido ,manifestaron la necesidad de un peronismo en el parlamento que establezca límites y a su vez apuntale la gobernabilidad".De esta manera, tanto el senador rionegrino como el ex intendente de Tigre plantearon que el futuro del peronismo está alejado de las coordenadas del kirchnerismo, al que definen como una experiencia del pasado que debe ser superada a través de una renovación."Massa y Pichetto van por una etapa superadora del peronismo, con cuadros jóvenes. Tienen esa visión", confirmaron a NA fuentes del Frente Renovador.Cuando Mauricio Macri desembarcó en la Casa Rosada, Pichetto soltó amarras de Cristina Kirchner y, al tiempo que lideró en el Congreso el espacio institucional del peronismo "dialoguista" y amistoso con el Gobierno, se dedicó a confrontar con el kirchnerismo, al que asimila con una expresión de izquierda populista alejada de la esencia histórica del justicialismo.Más allá de algunos amagues, Massa ratificó en los últimos días que su lugar de pertenencia es el Frente Renovador y que no está en sus planes retornar al PJ, pero aún así no oculta sus intenciones de confluir en un frente de inspiración peronista junto a otros sectores de ese movimiento.Al igual que Pichetto, pretende que la brújula del peronismo, que históricamente se movió pendularmente de derecha a izquierda y viceversa, se clave en el "centro", luego de más de doce años en que prevaleció el sesgo kirchnerista.Tanto Massa como Pichetto mantuvieron reuniones con el flamante presidente del PJ bonaerense, Gustavo Menéndez, quien aspira a lograr un techo común del peronismo que contenga a todas las vertientes, desde Unidad Ciudadana hasta el Frente Renovador.Sin embargo, el líder del Frente Renovador ya sepultó la posibilidad de un acercamiento político a la senadora Cristina Kirchner, al señalar que los "separa más de un océano", mientras que Pichetto advirtió que "los sectores más ligados a una visión opositora de bloqueo de izquierda en la Argentina no son la alternativa para el peronismo"."Nos separa más que un océano. Yo creo que es una mirada distinta, creo en el Estado como instrumento de transformación de la vida de la gente no como botín de guerra para conchavar la familia y que hagan negocios los amigos", aseguró Massa.