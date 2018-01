BUENOS AIRES, 11 (NA). - A poco de su llegada a Chile, la Iglesia argentina subrayó ayer que "nadie puede hablar en nombre del Papa" Francisco y reclamó que no se hagan "interpretaciones tendenciosas y parciales" de sus discursos y acciones, ya que consideró que así "sólo agrandan la división entre los argentinos".Además, criticó que "gran parte de los medios de comunicación" haya puesto "más la atención en hechos menores e incluso identificado al Papa con determinadas figuras políticas o sociales", pese a que algunas de esas propias figuras se ocuparon de aclarar que "no representan ni pretenden representar ni al Papa ni a la Iglesia"."El Papa Francisco se expresa en sus gestos y palabras de padre y pastor, y a través de los voceros formalmente designados por él. Nadie ha hablado ni puede hablar en nombre del Papa", sostuvo la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) en un comunicado titulado "Francisco, el Papa de todos".El texto, que se difundió cuando restan pocos días para la llegada de Francisco a la región para visitar Chile y Perú, remarcó que el aporte del Papa a la realidad del país "hay que encontrarlo en su abundante magisterio y en sus actitudes como pastor, no en interpretaciones tendenciosas y parciales que sólo agrandan la división entre los argentinos"."Deseamos ardientemente que el Papa sea valorado y escuchado como él se merece y como nos lo merecemos todos los argentinos", postuló la Comisión Ejecutiva de la CEA, encabezada por el obispo Oscar Ojea.En este marco, indicó que, si bien "acompañar a los movimientos populares en su lucha por la tierra, techo y trabajo es una tarea que la Iglesia ha realizado siempre y que el propio Papa promueve abiertamente", esto "no implica de ninguna manera que se le atribuyan a él sus posiciones o acciones, sean estas correctas o erróneas"."Deseamos ardientemente que el Papa Francisco sea valorado y escuchado como él se merece y como nos lo merecemos todos los argentinos", agregó el clero.Tras resaltar que el Sumo Pontífice es "un referente global incuestionable" que "adquirió en todos los países un prestigio y un apoyo crecientes", la Conferencia Episcopal cuestionó de que en el país "gran parte de los medios de comunicación han puesto más la atención en hechos menores e incluso han identificado al Papa con determinadas figuras políticas o sociales"."Algunos de ellos han sido claros afirmando que no representan ni pretenden representar al Papa ni a la Iglesia.Sin embargo, esta constante asociación ha generado muchas confusiones y justificado lamentables tergiversaciones de su figura y sus palabras que llegan incluso a la injuria y la difamación", subrayó el texto difundido.Por su parte, el vocero del Episcopado, Jorge Oesterheld, descartó que el Papa Francisco esté "evitando" una visita a la Argentina y resaltó que está "esperando el momento", para lo cual está analizando "su agenda, su visión geopolítica y el proceso que se va viviendo"."No creo que esté evitando venir a la Argentina. Está esperando el momento que considere dentro de lo que es su agenda, su visión geopolítica y el proceso que se va viviendo en cada uno de los países", sostuvo el integrante de la CEA.