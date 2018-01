Una maestría en alimentos de la Universidad de Parma

Un acuerdo alcanzado entre la casa de altos estudios europea y el Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Básicas y Aplicadas (IAPCBA) de la UNVM, posibilitará que desde mayo de 2018 se pueda cursar este posgrado de dos años de duración, homologado por la Universidad de Parma (Italia), y que está orientado a capacitar profesionales de la ciudad y región relacionados con la industria alimentaria.

El MITA fue presentado por el rector de la UNVM, abogado Luis Negretti; el decano del IAPCBA, ingeniero agrónomo Germán Cassetta; y el director de gestión de esta Maestría, licenciado Alessandro Piovesana. En conferencia de prensa, los funcionarios académicos destacaron el entusiasmo que genera la apertura de una nueva carrera de posgrado en Villa María y las posibilidades de trabajo colaborativo que se abren para ambas instituciones.

“Esta alianza con una de las universidades más antiguas del mundo y de mayor prestigio en Europa nos permitirá contribuir activamente con la formación y el perfeccionamiento de nuestros profesionales en una área considerada estratégica para el desarrollo de la región”, afirmó Negretti.

Para el ingeniero Germán Cassetta, titular del Instituto de Ciencias Básicas y Aplicadas, la puesta en marcha del MITA como instancia de formación teórico-aplicada impactará positivamente en las grandes, medianas y pequeñas empresa del sector, fortalecerá la vinculación con el entramado productivo de la región y ampliará las posibilidades de formación para los estudiantes y graduados de la UNVM, quienes podrán acceder a una titulación de calidad internacional sin la necesidad de trasladarse hacia los grandes centros urbanos.

Al respecto, Cassetta subrayó: “Estamos muy contentos, hemos anunciado que el año que viene en el mes de mayo vamos a comenzar a dictar en la UNVM el Máster Internacional en Tecnología de Alimentos que es una carrera de postgrado que dicta la Universidad de Parma. Ellos lo vienen haciendo hace 10 años en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires y ahora resolvieron venir a Villa María a dictarlo el año que viene como una forma de instalarse en el interior del país en el lugar donde están las producciones más importantes de alimentos, no las oficinas donde se administran sino donde se producen”, dijo Cassetta.

Añadió que la propuesta “está dirigida a profesionales universitarios que estén trabajando, desarrollando su profesión en la industria alimenticia de la región, y está pensada dictarse viernes y sábado cada 21 días. Tiene una parte de las clases que es por videoconferencia con profesores italianos, otra parte con docentes de Buenos Aires y otra con docentes de Villa María. Además de las clases tiene recorridos, visitas, viajes educativos y también una parte de laboratorio, a lo que se suma una tesis final para obtener el título. La carrera dura dos años y el titulo lo otorga la Universidad de Parma, mientras tanto la UNVM está trabajando en la creación de una Maestría que dentro de dos años vamos a comenzar a dictar y va a tener una doble titulación. Quien curse esto va a tener el título de la UNVM y de la Universidad de Parma”.

A su turno Alessandro Piovesana, el representante italiano precisó que la UNVM se encuentra ubicada “en uno de los núcleos de desarrollo más importantes del sector agroalimentario de Argentina”. No obstante, indicó que se detectaron un conjunto de necesidades relacionadas con la incorporación de conocimientos, la ampliación hacia perspectivas globales de mercado y la mejora de la competitividad de la industria alimentaria local – regional.

Indicó que “con esta nueva sede queremos estar presentes en el interior del país, en los lugares donde están las industrias y las plantas de producción, donde están los problemas y las necesidades de innovación, y no solamente en el lugar donde se concentran las oficinas comerciales”, consideró al evaluar las potencialidades de una carrera que se viene dictando desde hace 10 años en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y ya cuenta con 400 egresados.



POSGRADO DE

EXCELENCIA

El “Máster Internacional en Tecnología de los Alimentos” (MITA) tiene como objetivo brindar a profesionales relacionados con la industria alimentaria las herramientas necesarias que le permitan optimizar procesos industriales, mejorar estándares de calidad, desarrollar nuevos productos y generar mayor competitividad.

Con dos años de duración, el plan de estudios comprende el desarrollo de 20 cursos, 2 unidades de aplicación en laboratorio y la elaboración de tesis. El primer tramo de cursado permite el abordaje de temáticas relacionadas con la tecnología y la gestión de los alimentos en general; en tanto que, durante un segundo trayecto, se trabaja en torno a cada tipo de alimento en particular, incluyendo probióticos, dietéticos y funcionales.

Su diseño curricular, supervisado por una comisión directiva integrada por miembros de ambas Universidades, establece un cronograma de clases presenciales que iniciarán en mayo de 2018 en el Campus de la UNVM con un cuerpo docente integrado por especialistas argentinos, algunos de ellos villamarienses, e italianos.

Cabe precisar que podrán aplicar como aspirantes del MITA aquellos profesionales del sector de los alimentos; docentes universitarios; y graduados de las carreras de Ingeniería en Alimentos, Agronomía, Veterinaria, Medicina, Ciencias Químicas, Bromatología, Farmacia, Nutrición, Administración y Contador Público. (Fuente: TodoAgro).