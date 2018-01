CARTAS DE LECTORES

Sr. Director:Como lo hace anualmente, LA OPINION publicó su tradicional Anuario Deportivo.En ese resumen amplio, especialmente en deportes que seguramente generan vínculos más importantes que otras disciplinas, se omitieron un par de hechos que a nuestro modesto entender, deberían haberse incluido.El club Independiente cumplió sus primeros cien años en el 2017.En épocas donde las organizaciones intermedias, sin fines de lucro, y especialmente los clubes de barrio luchan a brazo partido para sobrevivir, conscientes que ese esfuerzo cotidiano sirve fundamentalmente para inculcar a los niños y jóvenes valores morales y normas de convivencia que exceden largamente las requeridas por las disciplinas deportivas, pero que son imprescindibles para lograr una sociedad mejor.Rafaela necesita ese aporte. El Club está dispuesto a continuar su destino formativo no sólo con nuestros deportistas, sino también con los cientos de alumnos de escuelas primarias que concurren a nuestras instalaciones desde hace décadas.Nosotros planteamos esta situación en nuestro carácter de socios y para representar a las miles de personas que en algún momento de sus vidas tuvieron contacto con Independiente en este siglo.Porque nos hubiese gustado que un lugar reconocido por su labor, con declaraciones en ese sentido por las autoridades municipales, provinciales y nacionales, quienes pese a tener distintos colores políticos, han manifestado largamente la importancia de la tarea realizada, tenga un espacio en su Anuario.Y como si fuera poco, en ese mismo año tuvimos el orgullo de inaugurar nuestro segundo gimnasio cubierto. En estos días que corren, y sabiendo las dificultades que atravesamos hace un tiempo, creemos que no es un dato menor.Ver estos hechos reflejados en vuestra síntesis haría que se reconozca nuestra actividad en la batalla a los flagelos que acechan a nuestra juventud. Igualmente esto no afectará nuestro compromiso. Como el todos los clubes. Pero no todos cumplieron cien años en el 2017.Creemos que fue un error, involuntario seguramente, pero doloroso. No nos atrevemos siquiera a decir que fue injusto, porque no somos objetivos sino muy apasionados en lo que hacemos, sí podemos asegurar que deseamos que no le pase a nadie más.Un cumpleaños centenario, de cualquier institución, debe festejarse y no omitirse.Esa omisión, como se señala, fue producto de una acción involuntaria.