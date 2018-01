Operativo de seguridad

Unos 660 policías fueron destinados al operativo que se llevará a cabo hoy en la previa, durante y después del partido en el cual se enfrentarán San Lorenzo y Defensa y Justicia en el inicio del Torneo de Verano 2018 con público de ambos elencos.

El mismo se realizará no solo en las inmediaciones del estadio José María Minella ya que también habrá una particular atención en las rutas de acceso a Mar del Plata para prevenir cualquier tipo de disturbio incluso lejos de la cancha.

"Es una responsabilidad y un desafío que asumimos en la provincia de Buenos Aires, donde no perdemos de vista el objetivo de que la familia pueda volver a los estadios", señaló Juan Manuel Lugones, titular de la Aprevide, acerca de la presencia de las dos parcialidades.

Lugones es quien supervisará los operativos de esta saga de encuentros que incluirá además los clásicos River-Boca, Independiente-Racing y Huracán-San Lorenzo.