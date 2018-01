Triunfo del Rojo con tanto de Albertengo

BUENOS AIRES, 11 (NA). - Independiente venció ayer a Dock Sud por 3 a 2 en un partido amistoso, que le sirve al "rojo" como preparación para el torneo de la Superliga y todos los compromisos que afrontará en el 2018.

El amistoso se dividió en dos tiempos de 50 minutos cada uno y en los mismos hubo muchas modificaciones de la formación dispuestas por el entrenador Ariel Holan.

En el global, el "rojo" se impuso por 3 a 2, tras un primer tiempo igualados 1 a 1, producto de los goles de Guillermo Carrizo para Dock Sud y Emmanuel Gigliotti para Independiente.

De movida, el técnico Ariel Holan alistó a Damián Albil; Gonzalo Asís, Alan Franco, Fernando Amorebieta, Gastón Togni; Fabricio Bustos, Diego Rodríguez, Maximiliano Meza; Leandro Fernández, Emmanuel Gigliotti y Martín Benítez.

En la segunda mitad, el equipo del "doque" se adelantó con el gol de Ricardo Alberto, pero igualó Jonás Gutiérrez y luego Lucas Albertengo le dio el triunfo al "diablo".

En este encuentro tuvo su estreno del flamante refuerzo Emanuel Brítez, proveniente a préstamo de Unión de Santa Fe.

Para el segundo tiempo, el elenco rojo formó con Martín Campaña; Emanuel Brítez, Sergio Barreto, Gastón Silva, Juan Sánchez Miño; Domingo Blanco, Nicolás Domingo, Jonás Gutiérrez; Braian Romero, Lucas Albertengo y Juan Manuel Martínez.



Descartado Belluschi



El empresario Fernando Hidalgo, representante del mediocampista Fernando Belluschi, aseguró ayer que el futbolista "no ejecutará la cláusula" para irse de San Lorenzo y afirmó que "no hay ningún tipo de negociación" para que sigue su carrera en Independiente.

"Belluschi no ejecutará la cláusula para salir de San Lorenzo ya que es un agradecido al club. Por más que el dinero supere la cláusula, San Lorenzo no tiene intención de sentarse a hablar por el jugador", reveló el empresario.