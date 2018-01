Pichetto "coincidiría" con Cristina Kirchner

BUENOS AIRES, 10 (NA). - El jefe del Bloque Justicialista del Senado, Miguel Pichetto, evaluó que "el peronismo tiene que reconfigurarse" y no descartó volver a "coincidir" políticamente con la senadora Cristina Kirchner."En esta etapa yo considero que el peronismo tiene que reconfigurarse, reordenarse, creo que los sectores más ligados a una visión opositora de bloqueo de izquierda en la Argentina no son la alternativa para el peronismo", opinó Pichetto.Al ser consultado respecto de si su ruptura con la actual senadora del FPV no tiene retorno, Pichetto respondió: "Yo no diría eso en política, lo que digo es que hay diferencias de visión". En el mismo sentido, reiteró que "no" tiene "cuestiones de tipo personal" con la expresidenta y subrayó que "tiene que seguir siendo senadora, que no debe proceder ningún desafuero hasta que no haya sentencia firme, lo mismo para el caso de Carlos Menem".