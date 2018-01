Balbi, el vocero de la Armada, repasó el caso del submarino

El Capitán de Navío, Enrique Balbi habló en exclusiva con Radio Rafaela entre otras cosas, sobre la actualidad del ARA San Juan, las hipótesis que maneja la Armada, el manejo de los medios. Se refirió además a cómo vive el mismo esta tragedia y la actualidad de los familiares del submarino. “Hoy es el día número 54 (por el lunes) y la actividad es interrumpida, si bien es cierto perdió visibilidad en los medios porque no ofrecemos más conferencia de prensa, hasta tanto no haya novedades de relevancia que sean necesario comunicar primero a los familiares y luego a los medios", agregando que "mantenemos la comunicación diaria con los familiares, todos los días a las 10 se le da un parte del avance de las operaciones que continúa con el destructor ARA “Sarandí” y el buque oceanográfico “Yantar” de la Federación Rusa".

"Lamentablemente -continuó- no hemos tenido ningún contacto, la esperanza la seguimos manteniendo, el esfuerzo está y si bien se han ido los estadounidenses no tenemos una fecha tope de la Federación Rusa. No está escrito ni estipulado en ningún manual cuanto debe durar la fase de búsqueda, la fase puede seguir y va a seguir con medios propios, en algún momento terminará la ayuda internacional, si bien es moralmente humanitario que otros países colaboren cuando se trata de búsqueda y rescate que es cuando hay posibilidades de vida porque es la salvaguarda del hombre de mar, esa fase en el protocolo es finita en el tiempo... búsqueda y rescate y va a depender de buscar gente a bordo de submarino que no está en superficie, está en el fondo".

El vocero oficial de la Armada, entrevistado por la emisora de Rafaela, añadió que "se ha duplicado el tiempo establecido por protocolo y sin embargo han seguido un mes y medio, hace una semana y media se fue Estados Unidos, es loable reconocer que aun en esta fase de búsqueda ha continuado la colaboración internacional, cuando termine se están evaluando otras alternativas privadas o estatal que brinde este servicio de equipamiento de alta tecnología para inspeccionar contactos el Ara Islas Malvinas, también afectado a las tareas de búsqueda, arribará este sábado a la Base Naval de Ushuaia para efectuar su relevo con hipótesis de la armada: "O es el ruido de una explosión o es el ruido de colapso. Manejamos dos hipótesis orientadas por indicios que están escritos y a la vista en función de la ultima posición, la última comunicación y el informe corroborado por dos fuentes diferentes de anomalía acústica y un evento consistente en una explosión, coincidente en tiempo y oportunidad con el día miércoles a las 10:30 horas, entonces ese ruido que han escuchado nos permite fijar dos hipótesis; o bien corresponden los ruidos a una explosión interna por hidrógeno en la batería o por un cortocircuito o algo le pasó al submarino que perdió profundidad, se fue al fondo y el ruido corresponde a la posibilidad de colapso es el que hace el metal el casco cuando supera la profundidad que en este caso para este tipo de submarino convencional de diseño alemán se da cuando supera los 720 metros

Si bien es menos visible en los medios, no quita que la atención y contención a los familiares continúa intacto. Una semana y media atrás con el nuevo jefe de la Armada el almirante Villán estuvimos dos días con los familiares individualmente, para escuchar las inquietudes que cada uno tiene su fe su religión, su esperanza, otros son más realistas no piensan todos iguales y hay que atender a cada familia. Ese contacto permitió que el familiar de uno de los submarinistas el Cabo General Arjona esté navegando en uno de los buques en la zona de búsqueda y vea cómo opera la armada. En esa reunión surgió esa posibilidad y fueron en dos grupos fueron primero 22 y en otro 14 familiares que fueron llevados a la base de la armada Puerto Belgrano para que les explique el esfuerzo de búsqueda..."

"Es mi cuarto año -continuó Balbi- como jefe de prensa, en el 2014 fueron mis primeras armas como vocero el velero Tunante II que se habían perdido en Brasil, ese esfuerzo duró 20 días y la Armada continuó tres meses para explorar la superficie, esto no tiene comparación porque fue un submarino, un arma de guerra, 44 submarinistas, en nuestra tierra, fue importante la experiencia. Hice un curso intensivo en la universidad austral y después hice una maestría de un año y media, gestión de la comunicación magister. Esta tragedia que hubo que comunicar y había que llevar tranquilidad a los familiares".

PEDIDO DE LOS

FAMILIARES

BUENOS AIRES, 10 (NA). Familiares de la tripulación del "ARA San Juan" pidieron ayer explicaciones sobre el retiro del buque "Víctor Angelescu" de la zona de búsqueda, mientras que continúan reclamando que sigan los operativos para dar con el submarino del que nada se sabe desde el 15 de noviembre pasado.

El martes, varios familiares de los tripulantes del submarino se presentaron en la sede del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), para solicitar información sobre el retiro del buque "Víctor Angelescu" de los operativos de búsqueda.

Según publicó el portal del diario La Capital de Mar del Plata, las autoridades del INIDEP recibieron a las familias y le comentaron que la embarcación debe cumplir con un protocolo de garantía, y tenía que volver al apostadero.

En tanto, en un nuevo parte de prensa, la Armada Argentina informó que la búsqueda continuaba este martes con el destructor "ARA Sarandí" y el buque oceanográfico "Yantar" de Rusia.

Además, se señaló que este martes a la mañana zarpó de la Base Naval Puerto Belgrano la corbeta "ARA Spiro" para relevar al destructor "ARA Sarandí". En tanto, se comunicó que el aviso "ARA Islas Malvinas" que posee el ROV ruso (vehículo operado remotamente) "Panther Plus", permanece en la Base Naval de Ushuaia efectuando su alistamiento para regresar al área de operaciones en los próximos días.