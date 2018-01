En multitudinaria ceremonia Héctor Ponce asumió nuevo mandato en ATILRA

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - El pasado lunes en el Centro Cultural Low se llevó a cabo el acto de asunción del Consejo Directivo Nacional de la ATILRA, una gran concentración con la bulliciosa presencia de afiliados de todas las seccionales del país, las batucadas y sus banderas que ofrecieron un show por sí mismas, copando el mismísimo escenario. La introducción a la ceremonia tuvo una parafernalia con pirotecnia y fuegos de artificio que fueron preparando el clima hacia la ceremonia central.

Se contó con la presencia de diversas autoridades como Alejandro Sammartino, subsecretario de Lechería de la Nación; Miguel Paulón presidente del Centro de Industria Lechera; el subsecretario de Regiones Municipios y Comunas, Pablo Pinotti, el senador provincial Alcides Calvo; en representación de la Intendencia local, el secretario de Gobierno Marcelo Canavese; el coordinador del Nodo de Salud, Ernesto Bosco; los concejales locales Fernando Cattáneo, María Ferrero, Leandro Lamberti, Carlos Gómez y Oscar Trinchieri. Participaron también las comisiones de diversas seccionales , los secretarios generales y representantes de distintos gremios locales, de la ciudad de Rafaela y otros.

Con la participación del escribano Andrés Remondino, se fueron tomando las firmas de todos los integrantes del Consejo Directivo Nacional y fueron tomando su lugar en el escenario para concretar la toma de posesión.





CONCIENCIA COLECTIVA SOLIDARIA



Una vez tomada la posesión del cargo, cuyo mandato se extiende hasta el año 2022 se oyó un mensaje del titular de la organización gremial, Héctor " Etín" Ponce. quien comenzó su mensaje transmitiendo el agradecimiento a todos los afiliados por haber confiado una vez más en su conducción, ofreciendo "un inmenso reconocimiento a quienes son los verdaderos dueños de ATILRA como organización que son todos ustedes",reconocimiento que ofreció en " nombre del Consejo Directivo Nacional".

Enfatizó que " no quiero abundar en demasiadas palabras ", y haciendo un análisis filosófico citó a De Benedetis y a Tscherkassky señalando que " no hay demasiadas cosas que contar"; " y esto no tiene que ver con sentar juicio en el valor de lo que cada uno de nosotros podamos pensar".

"Es mucho más importante es que cada uno de ustedes piense y reflexione respecto del actual cuadro de situación que vive la organización gremial en el contexto de lo que es la actividad lechera, en el contexto de lo que es la industria a la cual pertenecemos a lo largo y a lo ancho del país. Y digo esto porque seguramente cuando uno transmite una idea, muchas veces lo hace creyendo que lo que se transmite va a ser tomado. En este caso me parece que es importante que cada uno pueda reflexionar por cuenta propia, lo que yo pueda decirles está cargado de subjetividad y tiene que ver con lo que uno a través de estos años ha incorporado en el intelecto y en el corazón, no hay una sola verdad,por supuesto que cada uno de nosotros tenemos una verdad también. Me parece muy importante para saber dónde estamos parados, para saber cual es la proyección que puede tener nuestra organización sindical.

Sentenció seguidamente " es muy importante no olvidar el pasado, Nicolás Avellaneda, ministro de Instrucción Pública de la Nación, primer Presidente civil que tuvo el país, tuvo una frase que hasta el día de hoy se la recuerda, y que decía 'los pueblos que olvidan su historia está condenado a volver a repetirla'.

Más adelante recordó la 'semana trágica' - hace 99 años en Buenos Aires-- " semana que duro´desde el 7 al 14 de enero, donde hubo una represión violenta en la cual 700 compañeros fallecieron trágicamente, desaparecidos, torturados. Si nosotros no recordamos qué es lo que le pasó en varias oportunidades al movimiento obrero es muy difícil que podamos tener en claro hacia dónde nos dirigimos, por eso esta organización gremial en ese sentido, ha realizado en los últimos años es crear conciencia solidaria colectiva e incorporar a todos los trabajadores del país en un proyecto al que se sientan integrados por ser parte".

En otro pasaje , exaltando la conciencia solidaria colectiva, remarcó que las actividades concebidas desde la organización gremial " no son concebidas solamente para los trabajadores lácteos sino también para toda aquella sociedad donde ATILRA tiene sede"

Consideró que estas son noticias que a veces no se le da demasiada trascendencia, y allí comenzó a explayarse acerca del Centro de Salud de Alta Complejidad que el sindicato está construyendo en esta ciudad, y llamado a convertirse en un polo de avanzada en el tratamiento de la salud, especialmente en lo atinente a lo que hace a combatir el cáncer. En tal sentido enfatizó que " en no más de 45 días estará llegando al país un Tomo Therapy de última generación, hay 50 equipos de este tipo y en latinoamérica será el segundo". Hizo alusión seguidamente al tratamiento radiante del cáncer que" es uno de los pilares en los que se asientan las acciones terapéuticas para combatir esta enfermedad", enfatizó que esta ciudad tendrá una herramienta única en el país para paliar la afección y buscar su curación. Aseveraciones que arrancaron un cerrado aplauso que se replicó a lo largo y a lo ancho de toda el predio.

Destacó luego que "nosotros no tenemos este servicio para la familia de ATILRA, sino que lo tenemos para que pueda usarlo todos los integrantes de la comunidad, porque nunca pensamos hacia adentro, cada vez que iniciamos algo, tenemos la premisa de ser solidarios no solamente con los trabajadores, sino también con el resto del contexto del país.

Más adelante aludió a la defensa de los derechos de todos los trabajadores lecheros del país y remarcó que ahora habrá que volver hacerlo.

Agradeció a sus pares del Consejo Directivo Nacional por el accionar de los últimos años, su participación y acompañamiento, descontando que continuarán en el mandato que están comenzando.