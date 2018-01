Un dirigente socialista rechaza alianza con PJ

El secretario general del Partido Socialista (PS) de Santa Fe, Enrique Estévez, desestimó la posibilidad de confluir en una alianza de perfil progresista con el kirchnerismo. "No creemos que lo nuevo venga de la mano del pasado", enfatizó el también concejal de la ciudad de Rosario, para luego fundamentar que "muchos de los actores del Frente para la Victoria (FpV) pasaron de llamarnos narcosocialistas a querer armar una coalición con nosotros".

"Venimos de un proceso electoral reciente, que tuvo un resultado y que, de inmediato, generó debates en todo el país. En ese contexto, como socialismo visualizamos la necesidad de construir una alternativa política al proyecto del gobierno nacional, algo que ya hicimos durante los doce años de kirchnerismo", explicó al diario La Capital.

Acerca de esa apuesta política, Estévez precisó: "Nuestras ideas y valores giran en torno al progresismo, pero creemos que hay que transitar este 2018 que recién comienza entendiendo que la importancia de una apertura se vincula con la ciudadanía y las distintas expresiones que provienen de ella"."Lo rico y lo nuevo tiene que ver con fortalecer esas dos palabras que acompañan al Frente Progresista (FPCyS): cívico y social. Por ese andarivel va la intención de repensar el proyecto, tanto en Santa Fe, con la correspondiente responsabilidad de gestionar, como en el resto de la Argentina", prosiguió.

Acerca de las chances de incorporar a figuras del justicialismo a esa construcción política, Estévez advirtió que "hablar de peronismo en términos genéricos es algo muy difícil". "Si nos referimos a dirigentes que vienen del peronismo, como siempre los hubo, decimos que sí dentro de un proyecto que encarne los valores del progresismo. Ahora, si hablamos de José Luis Gioja (presidente del PJ nacional) o de los gobernadores Alicia Kirchner (Santa Cruz) y Gildo Insfrán (Formosa), decimos que no", aclaró el socialista.

Días atrás, las versiones sobre un acercamiento del diputado nacional Luis Contigiani (FPCyS) al justicialismo y el guiño de su par provincial del PJ Luis Rubeo para con el ex gobernador Antonio Bonfatti sacudieron el tablero político. En ese marco, la senadora nacional por Santa Fe María de los Angeles Sacnun (FpV-PJ) tampoco desechó el armado de una coalición que incluyera al socialismo. "Ojalá, porque el peronismo nunca abandonó su vocación frentista", justificó la legisladora.

Sin embargo, Estévez marcó los límites: "Son apreciaciones que, en un punto, me alegran. La verdad es que muchos de los actores del FpV pasaron de llamarnos narcosocialistas a querer armar un frente con nosotros. Pero no creemos que lo nuevo venga de la mano del pasado". "Fuimos alternativa política al kirchnerismo durante sus doce años de existencia, en los cuales tuvieron responsabilidad de gobierno", reafirmó el dirigente, que insistió en que dentro del FPCyS "hay personas que vienen del peronismo, pero con valores ligados al progresismo".