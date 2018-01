JUICIO POR EL CASO DE LALO RAMOS

BUENOS AIRES, 10 (NA). - La banda que secuestró al ex corredor de Turismo Carretera Eduardo "Lalo" Ramos en agosto de 2015 comenzará a ser juzgada por un tribunal oral el 15 de marzo próximo.

Ese día el Tribunal Oral Federal 1, con la acusación de la fiscalía a cargo de Fabiana León, juzgará por el hecho a los detenidos Gabriel Villalba, Pablo Rogel, Leonardo Palacios, Pedro Menares y Matías Avalos.

"Lalo" Ramos fue secuestrado el 18 de agosto de 2015 cuando circulaba a bordo de un Mercedes Benz modelo C 200 a la altura del kilómetro 40 de la ruta 2 en dirección a Capital Federal, acompañado por Fernando Javier Villar.

El Mercedes Benz fue interceptado a las 20.15 por un vehículo Ford que simuló ser una patrulla policial pues obligó a aquel a parar en la banquina al mostrar las balizas policiales sobre el tablero, lo que suponía un control vehicular rutinario.

Una vez estacionados, dos de los captores obligaron a Ramos y Villar a descender del vehículo, los palparon de armas y luego los precintaron, para ser llevados por la fuerza al interior del vehículo Ford donde los arrojaron al piso del asiento trasero.

Luego las víctimas recordarían que uno de los captores tenía vestimenta de la policía de la provincia de Buenos Aires.

La banda, según la investigación, abandonó en la localidad de San Vicente el vehículo Mercedes Benz y con el celular de Ramos y abordo del otro auto, comenzaron a negociar la liberación del ex corredor y su acompañante.

Minutos más tarde, Ramos fue dejado junto con un captor en una casilla que se supone fue en la localidad de Alejandro Korn, mientras que Villar siguió a bordo del vehículo junto con los secuestradores.

Ramos declaró luego ante la Justicia que su captor le gatilló en reiteradas oportunidades el arma en la cabeza y que lo amenazó constantemente, e incluso lo golpearon de manera salvaje.

Finalmente, tras varias comunicaciones telefónicas, se acordó la liberación de las víctimas con un amigo y socio de ambos, quien pagó la suma de 35 mil dólares.