También viene por la Copa...

El delantero de Boca Carlos Tevez aseguró que su regreso al club "Xeneize" es "para ganar la Copa Libertadores", al tiempo que reconoció que cambió de opinión tras el año que pasó en China."No me arrepiento de nada, porque cuando decidí irme, lo hice sabiendo las consecuencias. Miraba videos míos en China, y decía, porqué mierda no lo disfrutaba. Lo bueno y lo malo pasaba por mí y me agarraba la melancolía de eso", afirmó el delantero, en conferencia de prensa, en el hotel de Cardales donde el "Xeneize" realiza la pretemporada.La presentación de Tevez fue compartida con el defensor Emanuel Mas, y con la presencia del presidente "xeneize" Daniel Angelici. Tevez explicó que la sensación de retornar a este tercer ciclo en Boca es "maravillosa y única", al tiempo que aclaró que está "preparado" para debutar cuando el entrenador Guillermo Barros Schelotto lo disponga."Yo vengo preparado, el cuerpo técnico tiene que tomar la decisión de cuándo jugaré mi primer partido. La sensación es maravillosa. Volver a sentir esto por dentro es único y estoy muy contento por eso", sostuvo.Y, en ese sentido, no esquivó la presión que rodea el mundo Boca respecto del regreso a jugar la Copa Libertadores, el gran objetivo del 2018. "Uno vuelve porque quiere ganar la Libertadores. Creo que ya me queda poco en el mundo del fútbol y lo quiero disfrutar. Va más allá si uno se fue y volvió, lo importante es el ahora, que estoy contento", enfatizó.