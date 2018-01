Gobernadores buscan ratificar el Pacto Fiscal

BUENOS AIRES, 10 (NA). - Diez gobernadores iniciaron negociaciones con la oposición política local para obtener el mayor respaldo posible en las Legislaturas al Pacto Fiscal que firmaron el año pasado con el presidente Mauricio Macri y ratificarlo en este primer trimestre.Si bien la mayoría de los mandatarios contaría con los votos, las negociaciones se abrieron en esta segunda semana de enero para que la iniciativa no corra riesgos y avance entre las extraordinarias y el inicio de las ordinarias el 1 de marzo.La administración Macri les prometió a los gobernadores que girará en 2018 unos 74.557 millones de pesos para compensar la baja en la recaudación propia que significará el recorte en las tasas de Ingresos Brutos, sellos y otros tributos locales.De ese monto total, 41.695 millones de pesos (0,3% del PBI) irán para la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y unos 32.863 millones de pesos (0,3%) serán distribuidos en el resto de las provincias.La gestión nacional de Cambiemos había pedido a los mandatarios provinciales que impulsen el tratamiento a fin de año o en sesiones extraordinarias, para que el acuerdo entre en vigencia cuanto antes.Hasta ahora, ratificaron el Pacto Fiscal las Legislaturas de la Capital Federal, Buenos Aires, Río Negro, Catamarca, Chaco, Córdoba, Tierra del Fuego, Entre Ríos, Formosa, Misiones, Neuquén, Salta, Santa Cruz y Tucumán.El tema está pendiente aún en Chubut, Santa Fe, San Juan, Mendoza, Corrientes, La Pampa, La Rioja, Jujuy y Santiago del Estero.La única provincia que no tiene el tema en carpeta es San Luis, dado que su gobernador Alberto Rodríguez Saá decidió no firmar el Pacto Fiscal con Macri.