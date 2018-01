Una audiencia previa ante pedido de Cristóbal López

BUENOS AIRES, 10 (NA). - La Cámara Federal porteña convocó a una audiencia para el próximo 23 de enero antes de resolver sobre el pedido de excarcelación presentado por los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa, ambos detenidos por supuesta defraudación al Estado al no pagar unos 8 mil millones de impuestos al fisco.Se trata de la causa por el no pago de impuestos de la empresa Oil Combustibles a raíz del expendio de combustible, en la que también está procesado sin prisión preventiva al ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray.Ahora, los jueces integrantes de la sala de feria, Leopoldo Bruglia y Eduardo Farah, convocaron a las defensas a exponer argumentos el 23 de enero próximo, previo a resolver si hacen lugar al pedido de excarcelación solicitado por ambos.Además, también fijaron una audiencia para el 8 de febrero, una vez reiniciada la actividad tras el receso judicial de verano, cuando definirán si confirman los procesamientos que en primera instancia fijó el juez Julián Ercolini.López se entregó el pasado 20 de diciembre y fue trasladado al penal de Ezeiza, mientras que De Sousa permanece en la cárcel de Marcos Paz: la investigación que los involucra es por la evasión de unos 8 mil millones de pesos por el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC), que le retenían por el expendio a través de su petrolera Oil Combustibles, y que habrían sido destinados a financiar otras empresas propias.