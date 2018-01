Juvenil de Estación Clucellas a la pretemporada de Colón

Siempre cuando surgen oportunidades de iniciar un camino en el fútbol profesional para jugadores que dieron sus primeros pasos en la Liga Rafaelina de Fútbol, genera una satisfacción importante.En este caso, nos referimos a Juan Cruz Zurbriggen, delantero (categoría 2000) que fue promovido por el entrenador Eduardo Domínguez a la pretemporada que Colón de Santa Fe lleva a cabo de cara a la reanudación de la Superliga. Zurbriggen, oriundo de Estación Clucellas, fue uno de los dos jugadores subidos por el DT colonista, junto a Lautaro Saravia, otro atacante pero de la categoría '98.El juvenil futbolista dio sus primeros pasos en el Club Libertad, de su pueblo natal, luego -en 2013- tuvo su primer año de inferiores de Primera B de Liga Rafaelina, jugando para Florida de Clucellas. En realidad, en esa época jugaba los sábados con Florida y los domingos con Sp. Libertad -que era el dueño del pase- en el Grupo C, ya que por ese entonces estaba permitido.En 2014 pasó a Atlético Rafaela, donde estuvo fichado dos temporadas, aunque prácticamente no jugó, al menos en inferiores de AFA. En 2016 pasó a Colón de Santa Fe, donde al cabo de dos años tuvo buenos rendimientos en séptima y sexta división, para tener el visto bueno de Domínguez. Lo que amerita mencionarse es que su categoría del año pasado no tuvo un buen torneo en AFA, puesto que solamente terminó por encima de cuatro equipos. En lo personal, fue goleador de la sexta con 4 tantos.Colón trabajó los primeros días del año en su predio, en Franck, y desde ayer inició formalmente la pretemporada en un complejo aledaño al Club Estudiantes de Paraná.