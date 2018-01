Bernardi descartó a dos referentes

LA PLATA, 9 (NA). - El entrenador de Estudiantes de La Plata, Lucas Bernardi, decidió que dos "pesos pesados" del plantel no estarán entre sus prioridades y ya se los comunicó al delantero Mariano Pavone y al mediocampista Israel Damonte, entre otros futbolistas. El DT del "pincharrata" también les comunicó lo mismo al mediocampista Gastón Gil Romero, el ecuatoriano Christian Aleman y el delantero Lucas Melano, quienes no estarán entres las prioridades para el equipo titular de este 2018.Lo que sorprende de la decisión de Bernardi es que Pavone había llegado al "pincha" hacía seis meses, pero ahora el DT no quiere que sea su delantero titular, lugar que sí tendría Gastón "La Gata" Fernández. Pavone, de 35 años, jugó 195 partidos y marcó 60 goles en el equipo rojiblanco, y fue artífice del título del torneo Apertura 2006, en el equipo que conducía Diego Simeone. El futuro del "Tanque" ya parece tener otro color, dado que Argentinos Juniors y hasta Temperley lo tienen en la mira para que refuerce sus ataques.A su vez, Damonte, de 36 años, jugó 126 partidos en el club platense, donde tuvo dos etapas, la última desde 2013 hasta el presente, mientras que Melano (24) había recalado en la entidad tras un segundo período en Belgrano de Córdoba, y solo jugó once partidos y marcó dos goles. En tanto, Gil Romero reconoció que Bernardi le había comunicado la decisión de que no sería proridad en el equipo titular y el propio jugador -en declaraciones radiales- dijo que el DT le dijo que "si tenía una oferta para seguir en ritmo, que la agarre".La intención de la dirigencia de Estudiantes es reforzarse y la opción de Christian Chávez para la delantera es cada vez más viable, habida cuenta que el atacante está sin jugar en el Panathinaikos de Grecia. También quieren reforzar la defensa y en ese sentido los apuntados son Marcos Angeleri, actualmente en San Lorenzo, y Fabián Noguera, en el Santos de Brasil, teniendo en cuenta que la opción de jugar la Copa Libertadores puede ser una buena manera de convencerlos.