Cristina y Timerman apelan procesamientos

BUENOS AIRES, 9 (NA). - La ex presidenta Cristina Kirchner y su ex canciller Héctor Timerman apelaron ayer ante la Cámara Federal de Casación Penal sus respectivos procesamientos con prisión preventiva, en el marco de la causa por presunto encubrimiento de Irán en la investigación del atentado a la AMIA.

La abogada de la ex presidenta y de Timerman en este caso, Graciana Peñafort, presentó el pedido a raíz del fallo de la Sala II de la Cámara Federal, que había confirmado los procesamientos con prisión preventiva de ambos ex funcionarios a raíz de la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán.

Actualmente, Timerman se encuentra con prisión domiciliaria por problemas de salud, en tanto que sobre la ex mandataria pesa un pedido de desafuero en el Senado de la Nación, que por el momento no tuvo avances.

La abogada Peñafort también apeló la negativa al pedido de excarcelación para el ex canciller, tanto del juez Claudio Bonadio como de la Sala II de la Cámara Federal.

Si bien está en receso judicial de verano, apenas reciba el recurso la Cámara lo trasladará a la Casación, que no tiene plazo establecido para resolver sobre los procesamientos.

Por su parte, el ex secretario general de la Presidencia Carlos Zannini volvió a pedir a través de su abogado la excarcelación ante la Cámara Federal, en el marco de la misma causa, por la que se encuentra detenido en el penal de Ezeiza.

El nuevo pedido del abogado Mariano Fragueiro Frias es ahora ante la Sala de Feria de la Cámara Federal y luego que fuese rechazado en primera instancia por el juez Bonadio, quien consideró que de estar en libertad el exfuncionario podría "obstaculizar la investigación".

Pero la defensa de Zannini sostuvo ahora ante la Cámara Federal que no hay riesgo de entorpecimiento porque la investigación está agotada, en función que Bonadio ya dispuso su clausura y próximamente se elevará a juicio el caso.

En primera instancia, Bonadio dispuso enviar el expediente en consulta a la Fiscalía, a cargo de Eduardo Taiano, y a las defensas y querellas, para enviar el caso a juicio oral y público.

En función de ello, los plazos para que las partes hagan sus requerimientos a favor o en contra de que la causa pase a juicio empiezan a correr a partir del 10 de enero próximo, fecha a partir de la cual se habilitó el trámite durante la feria.

Poco antes del receso, la Cámara Federal había ratificado los procesamientos con prisión preventiva de la expresidenta, de Timerman, de Zannini, del dirigente Luis D´Elía, del ex líder de Quebracho Fernando Esteche y del representante de la comunidad islámica en el país Jorge Khalil, a raíz de la denuncia por presunto encubrimiento de Irán en el atentado a la AMIA, presentada por el fiscal Alberto Nisman cuatro días antes de morir.

En tanto, ratificó los procesamientos sin prisión preventiva del ex titular de la AFI Oscar Parrilli y del diputado Andrés Larroque, por los delitos de "estorbo de un acto funcional, abuso de autoridad y encubrimiento agravado.

"En definitiva, por sobre el arraigo, vínculos familiares, y la actividad de presentarse al ser convocados (que todos exhibieron), existen razones fuertes de diferente tenor que justifican holgadamente la presunción de riesgo procesal", explicaron los camaristas.

Para justificar la decisión, agregaron que "la gravedad de los cargos que pesan contra los imputados es indudable" y que "las evidencias sobre el modo de ejecución de los hechos y sus características demuestran, por todos lados, que se usó cualquier medio al alcance para evitar dejar rastros del delito".

Por otra parte, hicieron lugar al pedido de la ex mandataria nacional para que se quite la figura de "traición a la Patria" en el procesamiento que pesa en su contra y en el resto de los acusados por entender que ese ilícito requiere de una declaración de guerra.

La ex jefa de Estado está acusada de "impartir personalmente las instrucciones al resto de los imputados" para "favorecer a los acusados iraníes" a través de la firma del acuerdo bilateral con Irán, que nunca se aplicó y fue declarado finalmente inconstitucional.