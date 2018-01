Atlético entrena en doble turno y concentra

Sin mayores novedades, pero bajo un clima muy caluroso y sumamente exigente, el plantel de Atlético de Rafaela inició este lunes, en doble turno, la segunda semana de pretemporada -se puso en marcha el pasado jueves- con vistas al inicio de la segunda parte de la Primera B Nacional.

El escenario de la doble sesión volvió a ser el predio del autódromo. Por la mañana, los jugadores trabajaron en el gimnasio, realizaron sesiones de bicicleta y de aparatos y finalizaron el primer turno con mucho trote. Mientras que por la tarde, además de algunos movimientos físicos, se hizo hincapié con la pelota. La particularidad se dio en el medio de los dos entrenamientos, ya que después del mediodía los jugadores se trasladaron al predio María, situado a 20 kilómetros de Rafaela, sobre la ruta 34, donde quedará concentrado hasta el sábado por la mañana.

Esta semana será la más fuerte y dura de la pretemporada, ya que habrá doble turno este martes, jueves y viernes, mientras que mañana y el sábado los entrenamientos serán solamente por la mañana.

Cabe recordar que Atlético tiene pactado realizar su primer amistoso el miércoles 22 ante Patronato en Paraná, y luego enfrentaría a Newell’s y a Libertad de Sunchales, existiendo la chance de realizar un cuarto y último ensayo con Unión de Sunchales, que en los próximos días deberá enfrentar a Las Parejas por la Copa Argentina en partidos de ida y vuelta.

Mientras tanto, se sigue aguardando por la situación del Roly Depetris. Por estas horas, no hubo avances en relación a su posible regreso al club, ya que el jugador aún no resolvió su salida de Tigre -tiene contrato por 6 meses más-. Igualmente, en los próximos días, el volante podría sumarse a la pretemporada albiceleste, para luego ver si se puede transformar en el primer ¿y único? refuerzo de la Crema para el primer semestre del 2018.



ARRANCO LA RESERVA

El que puso primera este lunes con los entrenamientos fue la Reserva de Atlético que conduce Lito Bottaniz, que lidera el certamen de manera invicta, sumando 28 puntos sobre 30 posibles. Se hicieron presentes 27 futbolistas y fueron promovidos dos juveniles. Uno es el delantero ceresino Matías Godoy, quien viene de consagrarse campeón Sudamericano Sub 15 con el seleccionado nacional y fue goleador de la Octava albiceleste. Y el otro es Juan Cruz Esquivel, el artillero de la Sexta.



ALGOZINO A BROWN

Mientras tanto, el plantel de Guillermo Brown de Puerto Madryn, que es dirigido por Ricardo Pancaldo y será el primer rival de Atlético en la reanudación de la PBN, realizó este lunes, en el tercer día de la pretemporada, trabajos en el gimnasio mientras que en la cancha auxiliar, los juveniles y un reducido bajo la mirada del entrenador, realizaron movimientos con el balón. En las próximas horas se esperan por dos refuerzos, uno sería Lucas Algozino, volante de Unión de Santa Fe que llegaría a préstamo, mientras que el otro llegaría desde Los Andes.