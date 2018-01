Colidio ya es el ‘Baby Dybala’

Acá era "el mejor 9 del país en Divisiones Inferiores", según palabras de un especialista como Coqui Raffo. Allá es el 'Baby Dybala'. Acá era una de las máximas promesas de las juveniles de Boca, a punto tal que llegó a la Reserva con apenas 16 años. Allá, ocho millones de dólares mediante, es la joya del futuro de Inter. Acá y allá, Facundo Colidio es una de las máximas promesas del fútbol argentino, que empieza a volverse realidad.

Con 18 años cumplidos el pasado 4 de enero, el rafaelino ya está demostrando en Italia por qué los grandes clubes de Europa se pelearon por contratarlo hasta que el Neroazzurro, mediante una gestión de Javier Zanetti, se lo aseguró en julio pasado para su equipo Primavera (un equivalente a la Reserva argentina): el último fin de semana, Coli le dio el título al conjunto milanés en la Supercopa Primavera con un doblete en la final del torneo contra Roma y comenzó a llamar la atención de los grandes medios.

Este delantero corpulento y potente, pese a que no llega a los 1,80 metros de estatura, comenzó su carrera en las Infantiles de Atlético de Rafaela hasta que a los 11 años, la Secretaría Técnica de Boca lo descubrió en un torneo en Paraná y lo incorporó informalmente para que jugara en la Liga (un torneo donde juegan los futbolistas que, por distintas razones, no participan del certamen de Inferiores de AFA). Durante los siguientes dos años, Colidio se entrenaba durante la semana en la Crema, jugaba los sábados para el club santafesino y los domingos viajaba a Buenos Aires para ponerse la azul y oro. Finalmente, en 2014 se incorporó definitivamente al Xeneize y se mudó a la pensión de Casa Amarilla.

Una vez asentado en la Ribera, al delantero le llegó primero la convocatoria a la Selección argentina Sub-15 y luego a la Sub-17 (estuvo en el Sudamericano de 2017 y, pese a la decepcionante actuación de la Albiceleste, fue el goleador del equipo con dos tantos). En 2016, a pesar de que tenía edad para jugar en la Séptima, lo subieron a la Sexta y lo llevaron a entrenar con la Reserva, en la que debutó a mediados de 2016 con un gol contra Estudiantes. Actualmente, es una fija en las listas de Nicolás Diez y Sebastián Beccacece en la Sub-20 y se descuenta que estará en el Mundial de Rusia como uno de los sparrings del plantel de Jorge Sampaoli. "Soy 9 de área pero también me gusta tirarme atrás para tener más contacto con la pelota, porque si no me llega me fastidio rápido", se definió a sí mismo el pibe, quien admira a Cristiano Ronaldo, pero se fija en los movimientos de Luis Suárez y Mauro Icardi, el dueño de la 9 de Inter que sueña con tener en algún momento. Si sigue así, el plazo no será muy largo.

Según publicó La Gazzetta dello Sport hace unas semanas, hasta Real Madrid está siguiendo de cerca al atacante argentino. ¿Cuándo podremos verlo en Primera?